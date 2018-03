Netflix reforzará control de padres sobre el contenido para sus hijos

Reuters.- Netflix Inc está implementando funciones que ofrecerán a los padres más control sobre el contenido al que pueden acceder sus hijos, con opciones para bloquear una película o un programa en particular.

Los usuarios actualmente pueden restringir el contenido solo a través de una calificación etaria (basada en la edad) y una contraseña numérica.

Las nuevas funciones estarán disponibles en todo el mundo en los próximos meses, escribió en una publicación de blog Mike Hastings, director de contenido mejorado de Netflix.

Netflix tiene más de 100 millones de usuarios en todo el mundo y gasta miles de millones de dólares en la producción de programas originales como “The Crown” y “Stranger Things”.

La desnudez es común en varias de sus series, como “Sense8”, “Orange is the New Black” y “House of Cards”. Sin embargo, esos programas vienen con una calificación para adultos.

Netflix agregó que mostrará “de manera más destacada” la restricción etaria de una película o serie cuando los usuarios la reproduzcan.

La empresa además hizo público un adelanto de la última temporada de su exitoso drama político “House of Cards”, en el que Robin Wright interpreta el papel de la primera mujer presidenta de Estados Unidos, después de la salida del actor Kevin Spacey del programa.

Netflix cortó los lazos con Spacey, quien antes interpretó al protagonista Francis Underwood, después de que se le acusó de conducta sexual impropia.

