Ni me apunten para la elección de 2024: Enrique Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, pide que no lo apunten para ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en 2024, porque trabaja en entregar extraordinarios resultados a los jaliscienses.

Movimiento Ciudadano tiene muchos perfiles interesantes y preparados para tener una aspiración presidencial, dice el mandatario estatal, pero los afiliados del partido construyen un proyecto político en colectivo.

“En el proyecto de Movimiento Ciudadano lo más importante son las causas que vamos a defender y el proyecto de nación que queremos construir, antes que pensar en el abanderado o abanderada”, señala el ex presidente municipal de Tlajomulco y Guadalajara en entrevista a Forbes México.

Los fundadores y los militantes de Movimiento Ciudadano están trabajando en defender las causas, por lo que ese es el camino correcto, expresa el jalisciense, quien ha trabajado por más de dos décadas en un sueño político que inició en Tlajomulco hasta llegar sin alianzas a ser gobernador de Jalisco.

Enrique Alfaro explica que todos los días participa en la mesa de seguridad, que está coordinada por el Ejército, para atender los problemas de violencia de todas las regiones de Jalisco, especialmente lo que pasa en los municipios limítrofes con Zacatecas.

“Los hechos que han sucedido están más allá de nuestros límites de Jalisco, pues nos preocupan, nos afecta y lastiman”, declara el ingeniero civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

“Hoy es el momento de ajustar varias cosas en materia de seguridad y precisamente será uno de los temas que abordaré con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien tenemos la reunión en Palacio Nacional”, manifiesta el gobernador.

Durante la reunión entre López Obrador y Alfaro hoy martes también aterrizarán asuntos importantes de Jalisco y de otras entidades del país: “Habrá la oportunidad de platicar con el presidente de lo complejo que es la realidad en los límites con el estado de Zacatecas”.

Enrique Alfaro Ramírez fue diputado local en la LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco, ahí presidió la primera Comisión de Asuntos Metropolitanos. En el periodo del 2010 al 2011 fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga y en 2015 fue electo presidente municipal de Guadalajara para el periodo 2015 – 2018.

—¿Se requiere una cohesión y no división de cara al 2024, ya que pueden ser candidatos presidenciales Luis Donaldo Colosio Riojas, Samuel García Sepúlveda o Enrique Alfaro Ramírez?

—Hay alternativas sólidas, así como mujeres y hombres capaces. La primera responsabilidad de quien hoy tenemos un cargo y una responsabilidad de gobierno es hacer bien nuestro trabajo y dar buenas cuentas. Y si logramos eso ya habrá oportunidad de platicar lo que sigue. Como dicen en matemáticas, es la condición necesaria para pensar en 2024 y en eso estaremos concentrados y no hay un ambiente de competencia ni disputa. Al contrario, en Movimiento Ciudadano estamos unidos y comprometidos con esta idea.

—¿Le interesa a Enrique Alfaro Ramírez aparecer en la boleta del 2024?

—Me interesa que haya una alternativa para el país, en lo personal no tengo esa ruta pensada. Pero sabré estar donde me corresponda y aportaré, si tengo buena salud, mi granito de arena para que se pueda construir una alternativa para México.

—¿El sueño de todo político es ser presidente de México?

—Pues no. Mi sueño era ser gobernador de Jalisco y lo he logrado, ahora lo que venga para 2024 depende primero de que entreguemos extraordinarios resultados en Jalisco, así como hagamos lo que nos toca. Y lo demás ya veremos qué sigue.

—¿Entonces qué lo den por muerto como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano?

— No, ni por muerto ni apuntado, porque estoy trabajando en mi estado y consciente de que tengo una responsabilidad nacional y espero no defraudar y más allá de una aspiración personal, lo que tengo claro es lo que me toca aportar y espero estar a la altura.

