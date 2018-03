No han podido bajarnos, pero no vamos a confiarnos, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se dijo contento por el respaldo del electorado a su propuesta, además aseguró que a pesar de sus rivales no han podido minar su avance en las preferencias electorales no se confiará de las encuestas hasta ganar los comicios.

“Hemos crecido, no han podido bajarnos y ellos no crecen, pero no por eso nos vamos a confiar porque son muy mañosos no dejarán de robar y van a hacer todo para impedir que gane, pero no les va a funcionar al final nada”, advirtió el aspirante de Morena.

En entrevista transmitida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, López Obrador desechó las acusaciones de corrupción en su contra y aseguró que sus contrincantes no podrán atacarlo por ese flanco; mientras que el señaló que sí se puede acabar con la corrupción que impera en el país y demostrar que ésta no forma parte de la naturaleza de los mexicanos.

Sus comentarios se dan en momentos en que la mayoría de las encuestas le otorgan el primer lugar en las preferencias, con una ventaja de entre 11 y 4 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente; aunque en algunos sondeos la segunda posición es ocupada por José Antonio Meade, de la alianza Todos por México.

En la entrevista realizada por Sara Pablo, el tabasqueño se mostró de buen humor y aunque se le cuestionó sobre los cambios en su carácter y posturas respecto a las ocasiones anteriores en las que ha sido candidato presidencial, no afirmó que hubiera cambiado en algo.

AMLO también admitió que hoy no existe un cerco mediático como en otros momentos políticos y calificó como “una bendición” la existencia de las redes sociales.

Respecto a las acusaciones de corrupción, se dijo despreocupado de las mismas, ya que no es una persona que esté interesada en lo material, y como ejemplo mostró su cartera en la que tenía sólo un billete de 200 pesos, a lo que confesó que a lo largo de su andar político ha habido momentos en los que no ha tenido dinero ni para pagar un taxi.

“No me interesa lo material, no traigo dinero, traigo una cartera con 200 pesos, a veces cuando me quedo solo no tengo para pagar el taxi, una vez me pasó y le dije ‘te pago llegando’. Traigo 200 pesos, un Sor Juana, nunca me ha importado, por ahí no van a poder, no soy corrupto han manipulado mucho a la gente”.

