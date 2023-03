No hay impedimento para registrarme a la presidencia del INE: consejera Carla Humphrey

El registro de Carla Humphrey, actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), para la presidencia del organismo desató críticas y hasta cuestionamientos sobre si esto es posible, pues algunas políticos consideraron que significa una reelección; sin embargo, la funcionaria comentó que la Constitución no impide su inscripción, ya que son cargos y funciones distintas.

“No hay ningún impedimento constitucional, así lo establece la convocatoria, quiénes pueden participar, los requisitos están establecidos en la Constitución, son cargos distintos, soy consejera electoral y no consejera presidenta, tienen atribuciones distintas. Además, la ley señala que el Consejo General es un órgano del INE y la presidencia es otro, por lo tanto yo como consejera formó parte de uno de los órganos, que es el Consejo General, y no del otro, que es la presidencia”, explicó a Forbes México.

Humphrey comentó que es la primera vez que se utiliza este procedimiento para renovar la presidencia del INE, pues mencionó que dentro de los que se inscribieron para este cargo hay exconsejeros del IFE, así como consejeros de órganos electorales locales. Por ello, mencionó que jurídicamente va a tener que haber una interpretación respecto al marco constitucional para esta elección.

“Sin lugar a dudas, yo no me hubiera inscrito si no creyera que jurídicamente son órganos distintos. Aunque somos pares, ejercemos funciones distintas y están establecidas en la Constitución. Por ejemplo, la presidencia no puede formar parte de las comisiones del INE y hay varias diferencias respecto a atribuciones”, detalló.

Sin embargo, mencionó que México cuenta con un sistema jurisdiccional, porque lo que serán instituciones judiciales las que resuelvan, en última instancia, cómo debe interpretarse la Constitución para que pueda ser aplicable en este proceso de selección de consejeros y la presidencia del INE.

Al se cuestionada sobre los señalamientos que hay de ser una persona cercana a Morena, Carla Humphrey —es esposa de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— respondió que todos los consejeros del INE son elegidos por negociaciones y consensos de las distintas fuerzas parlamentarias, pues así es el procedimiento establecido en la Constitución.

“Mis compañeros y yo, la compañera que llegó conmigo y los otros dos colegas, fuimos nombrados por unanimidad de los (diputados) presentes. Esto habla de que no llegamos al cargo por un partido político, llegamos por estos consensos que se hicieron en la Cámara de Diputados para que nos nombraran hace 2 años y medio”, especificó.

Además, la consejera celebró que por primera vez el INE será encabezado por una mujer luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta de aspirantes para elegir al titular del órgano electoral solo esté conformada por mujeres.

“Para mí es una buena noticia que se esté determinando que tenga que haber una presidenta, ya la tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Celebro la sentencia de la Sala Superior, que señala que la cuarta quinteta en la que se debe elegir a la persona que presida el INE tenga que ser integrada solo por mujeres”, enfatizó.

El Comité Técnico de Evaluación (CTE) de aspirantes a consejeros del INE publicará el próximo 3 de marzo la lista definitiva de los participantes que hayan cumplido con los requisitos. El viernes pasado informó que se registraron mil 128 personas, entre ellos la consejera Carla Humphrey, para estos cargos, pero no todos habían concluido el trámite.

