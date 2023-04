¿No más TikTok en Estados Unidos? Preguntas y respuestas sobre el destino de la app china

TikTok está en la mira del gobierno de Estados Unidos. La aplicación de videos cortos, propiedad de la empresa china ByteDance, ha sido prohibida en diferentes proporciones en 36 estados del país y la lista se actualiza constantemente.

La administración estadounidense argumenta que TikTok puede recabar y compartir información privada y sensible de los usuarios estadounidenses y compartirla con el gobierno de China, que a su vez podría usar esos datos para influir en la opinión pública.

TikTok es una aplicación de redes sociales para crear y compartir videos cortos, con más de 150 millones de usuarios en los Estados Unidos, según estimaciones de TikTok, con lo que ha desbancado a otras aplicaciones como Instagram, propiedad de Meta de Mark Zuckerberg.

TikTok Ltd., con sede en Los Ángeles y Singapur, es una subsidiaria de ByteDance Ltd., una empresa privada con sede en Beijing, China. Tanto TikTok Ltd. como ByteDance Ltd. están incorporadas en las Islas Caimán, según una estructura corporativa actualizada publicada el 15 de marzo de 2023.

Todo este asunto del gobierno de Estados Unidos queriendo prohibir completamente la operación de TikTok en su jurisdicción motivó que el CEO de la aplicación, Shou Zi Chew, testificara el 23 de marzo pasado durante una audiencia del Comité de Comercio y Energía del Congreso.

TikTok se ha enfrentado al escrutinio de los legisladores de Estados Unidos por sus presuntos riesgos potenciales de privacidad y seguridad nacional. Los críticos argumentan que el gobierno de China influye en ByteDance y puede controlar el contenido que se muestra a los usuarios u obligar a TikTok a entregar los datos de los usuarios, algo que ha sido negado por la compañía.

Lee más:

Rosalía en el Zócalo: Por estas razones Sheinbaum usó TikTok para dar el anuncio

¿Qué le preocupa a Estados Unidos sobre TikTok?

Al sector crítico de EU le preocupa que TikTok recopile datos confidenciales de los usuarios estadounidenses y pueda permitir que el gobierno de China realice operaciones de influencia para moldear la opinión pública.

Las empresas de tecnología que operan en China, incluida ByteDance, están sujetas a las diversas leyes de seguridad de datos y ciberseguridad de China, que permiten al gobierno obligar el acceso a los datos y exigir que los datos se almacenen y procesen en China.

¿Qué responde TikTok?

En su testimonio ante el Congreso el 23 de marzo pasado, el CEO de TikTok afirmó que la acusación de que la app comparte datos de usuarios de Estados Unidos con el gobierno de China son “enfáticamente falsos”.

Según Chew, los datos de los usuarios estadounidenses se separarán de las operaciones y los empleados en China a través de una iniciativa empresarial de 1,500 millones de dólares denominada “Proyecto Texas.” Sin embargo, algunos críticos han expresado su escepticismo sobre el proyecto.

Como parte del Proyecto Texas, se informó que Oracle está auditando los algoritmos de TikTok para garantizar que los datos de los usuarios de Estados Unidos estén a salvo de la manipulación. Oracle es una empresa con sede en EU que proporciona infraestructura en la nube para los datos de usuarios estadounidenses de TikTok.

Algunos críticos argumentan que la recopilación de datos de TikTok es excesiva, mientras que otros sostienen que sus prácticas son similares a las de otras empresas de redes sociales, como Facebook o Twitter. Algunos investigadores afirman que cualquier amenaza planteada por TikTok es “una que se aplica a todas las redes sociales, independientemente de el origen nacional del proveedor”.

TikTok ha declarado que todos los datos de los usuarios de Estados Unidos ahora se almacenan en centros de datos de ese país y Singapur. Sin embargo, según una investigación de Buzzfeed de 2022, los empleados de ByteDance en China accedieron “repetidamente” a datos de usuarios estadounidenses no públicos, según cita un documento del Congreso de Estados Unidos revisado por Forbes México.

En su testimonio escrito, Chew, afirmó que los investigadores de la Universidad de Toronto “encontraron que TikTok no transmitió datos abiertamente al gobierno chino”. Sin embargo, los investigadores cuestionaron la caracterización de la empresa y afirmaron que su análisis “no tenía visibilidad de lo que sucedió con los datos de los usuarios una vez que se recopilaron y se transmitieron a los servidores de TikTok”.

Más del tema: Universidades de Florida prohíben uso de TikTok en sus campus por riesgo de seguridad

¿TikTok, una máquina de influencia en Estados Unidos?

Los funcionarios de seguridad nacional de Estadoa Unidos han expresado su preocupación de que China pueda influir en el contenido que se muestra a los ciudadanos estadounidenses a través de los algoritmos de recomendación y moderación de contenido de TikTok.

Algunos miembros sostienen que China puede influir en TikTok para promover información errónea y propaganda o censurar contenido.

¿Venta forzosa?

TikTok sí ha sido objeto de prohibiciones en Estados Unidos. La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 prohibió TikTok y otros servicios de ByteDance en dispositivos de agencias ejecutivas. Muchos estados también han prohibido la aplicación en algunos o todos los dispositivos estatales.

La administración de Donald Trump emitió dos órdenes ejecutivas dirigidas a las operaciones de TikTok y WeChat (un servicio de mensajería con sede en China) en Estados Unidos. Los tribunales emitieron medidas cautelares preliminares contra dos de las órdenes ejecutivas, que la administración de Biden retiró en 2021. La orden de desinversión sigue en pie, pero no se ha hecho cumplir en los tribunales.

Desde 2020, el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) ha estado negociando con TikTok para permitir la continuación de las operaciones en los Estados Unidos bajo ciertas obligaciones. En un caso similar, China previamente se deshizo de su participación en la aplicación de citas Grindr debido a una investigación de CFIUS y preocupaciones de seguridad en torno a los datos de los usuarios.

Según los informes en EU, la administración de Biden ha exigido la desinversión de China de TikTok. El Ministerio de Comercio de la República Popular China respondió que se “opondría firmemente” a una venta forzosa.

Para entender mejor: TikTok: estos son los datos que la app que EU quiere prohibir recaba sobre ti

¿Qué puede hacer el Congreso de EU con TikTok?

Sobre todo este asunto con TikTok, el Congreso de Estados Unidos puede considerar varias opciones:

Prohibición total. El documento consultado por este medio refiere que si el Congreso desea prohibir el uso de TikTok en los Estados Unidos, deberá considerar varias preguntas. ¿Qué autoridades adicionales o cambios a las autoridades existentes son necesarias? ¿Cómo se podrían realizar, por ejemplo, modificando la Ley de poderes económicos de emergencia internacional para permitir que el presidente prohíba TikTok a través de una orden ejecutiva o modificando los procesos de CFIUS? ¿La prohibición total de TikTok implica la Primera Enmienda? El Congreso también puede considerar si una prohibición es técnicamente factible y ejecutable.

Venta forzosa. Es posible que el Congreso desee considerar si CFIUS u otra entidad federal podría exigir a ByteDance que venda su subsidiaria TikTok a una empresa estadounidense y las posibles implicaciones para la competencia del sector privado.

Más allá de Tik Tok. El Congreso de Estados Unidos puede considerar cómo los esfuerzos para limitar o restringir TikTok pueden afectar otras plataformas de tecnología de la información y la comunicación (TIC). Por ejemplo, la Ley RESTRICT crearía nuevas autoridades para que el Secretario de Comercio revise y prohíba ciertas transacciones relacionadas con las TIC con entidades extranjeras.

Otros proyectos de ley, como la Ley No TikTok en dispositivos de los Estados Unidos, se han centrado únicamente en restringir TikTok o empresas específicas de China.

Privacidad de datos. El Congreso puede considerar propuestas legislativas que intenten proteger la privacidad de los datos de los usuarios estadounidenses. Algunos observadores han señalado que la promulgación de leyes de privacidad de datos podría afectar las prácticas de recopilación e intercambio de datos de TikTok y otras empresas de tecnología. Los miembros del Congreso introdujeron previamente una amplia legislación de privacidad integral, como la Ley de Protección y Privacidad de Datos de los Estados Unidos, y la Ley de Protección de Niños en Línea, mientras que otros introdujeron proyectos de ley para restringir la forma en que ciertas entidades, como los corredores de datos, venden y transferir datos a países extranjeros.

Otros proyectos de ley intentan establecer controles de exportación de datos de Estados Unidos a otros países, o crear requisitos de divulgación y transparencia. Así que el destino de TikTok en Estados Unidos todavía no está escrito.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información