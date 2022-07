No seré traidor a la patria; ni un paso atrás en política energética: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no dará ni un paso atrás a la política energética implementada pese a la disputa que hay con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC en la materia.

De gira por Nayarit, donde supervisa la implementación del plan del IMSS-Bienestar y el avance de otras obras de infraestructura, el mandatario mexicano afirmó que hará valer ante los intereses creados la soberanía del país y la de sus recursos naturales.

“Los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero”, acusó.

“Son unos traidores a la patria, ¿pero saben qué? No vamos a dar un paso atrás, México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior”, advirtió.

A principios de la semana, Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas sobre solución de disputas con México en virtud del acuerdo comercial T-MEC sobre lo que consideran han sido políticas energéticas discriminatorias.

Las consultas se relacionan con medidas tomadas por México que, según Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), socavan a las empresas estadounidenses en México a favor de las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ambos gobiernos tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, al igual que Estados Unidos, Canadá podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.

Al respecto, López Obrador reiteró que su administración no está violando ninguna cláusula suscrita con sus socios comerciales ya que se estableció con toda claridad que México es libre de reformar su Constitución en materia energética y su dominio absoluto sobre la explotación de los petrolíferos.

“Nada más le voy a recordar a los que están promoviendo esta campaña en contra de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, lo único que quiero recordarles es que el Presidente Biden siempre me dice cuando hablamos de que el trato entre nosotros se debe de dar siempre con un pie de igualdad, eso es lo que me dice, es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México, la independencia de México”, afirmó.

