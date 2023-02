No todo es Tinder: así ‘ligan’ los mexicanos por internet y esto gastan

A pesar del boom de las aplicaciones de citas como Tinder o Bumble, los mexicanos recurren a otras plataformas tecnológicas para buscar el amor, de hecho, Instagram es el lugar favorito para ligar, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit.

La consultora señala que en México 4 de cada 10 usuarios de internet han usado alguna aplicación de ligue, lo que se explica por la alta penetración de equipos inteligentes y paquetes de datos cada vez más accesibles.

Sin embargo, la principal red utilizada fue Instagram, con 50.9% de las menciones; seguida por WhatsApp con 47.2%, las apps de citas con un 41.3% y Facebook (39.4%); mientras que las llamadas telefónicas representaron el 11%, el correo electrónico el 6.4%, en tanto que los mensajes cortos o SMS un 4.1%.

De hecho, solamente 13.6% de los internautas declaran que actualmente se encuentran usando de forma activa una aplicación; mientras que el 35.3% de quienes no la usan es porque ya tienen una pareja, al 29.1% no les interesa esta herramienta, el 26.4% las consideran inseguras y 9.1% no creen que sean efectivas.

Según The CIU, Tinder continúa siendo la aplicación más popular del país pero ya no por mucho margen, ya que actualmente esta aplicación con 8 años en el mercado es utilizada por 72.7% de las personas, prácticamente la misma penetración que el año pasado.

En segundo lugar, y con un crecimiento exponencial, se encuentra Bumble, la plataforma de citas donde sólo las mujeres pueden iniciar conversaciones, utilizada por 68.2% de la base, lo que se traduce en un aumento de 20 puntos porcentuales en el año.

A su vez, en tercer lugar esta Grindr con un 13.6%, seguida por Badoo con un 11.4% de preferencia, Happn con el 6.8%, Facebook Parejas con 4.5%, en tanto que el resto de aplicaciones representan el 13.6%.

La consultora destaca que estas herramientas son muy efectivas en su labor de Cupido, ya que, en promedio, los usuarios declaran utilizarlas 3.5 veces a la semana y en un mes logran un promedio de 19.6 “matches” con los que llegan a hablar y suelen interactuar con 5 personas al mismo tiempo.

Además, el 90.4% de los usuarios han tenido al menos una cita, mientras que 54.6% las llevan a cabo de forma continua; mientras que 9 de cada 10 mencionan que se fijan en intereses en común, 73% que sea guapo o guapa y 68% en la edad.

Además, 27% han gastado dinero dentro de la aplicación en los últimos 6 meses, con lo que obtienen beneficios para tener mayor visibilidad, “super-likes”, usar la aplicación sin límites y ser visibles solo a las personas que ellos indiquen. En promedio, los usuarios que pagan reportan un gasto de 210 pesos al mes.

Finalmente, a la hora de las confesiones, 11.4% aceptan que han puesto información en su perfil que no coincide con sus características reales y 9.1% utilizan alguna aplicación de edición de fotos para modificar su apariencia.

