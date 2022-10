No voy a salir de Morena por la puerta trasera: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal, comentó que lo que lo detiene en Morena es su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que no se saldrá por la puerta trasera del partido, ello tras las filtraciones de sus conversaciones telefónicas por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, donde el legislador presuntamente negocia un pacto con Alejandro Moreno “Alito” del PRI.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”, dijo el senador.

El legislador de Morena comentó que aún prepara la denuncia que interpondrá en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por intervenir ilegalmente sus conversaciones por WhatsApp, pues es un delito, ya que la Constitución establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables salvo que exista un mandato judicial que ordene intervenirlas.

“Ahora estoy en eso. Ayer estuve en Arandas (Jalisco). Empecé a redactar; ahora estamos redactando y estoy intentando revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las Fiscalías”, comentó el también coordinador de Morena en la Cámara alta.

Monreal consideró que es un caos el que la gobernadora de Campeche viole la ley al intervenir las comunicaciones de los políticos y use recursos públicos para transmitir toda esta información, además de que afecta el Estado de Derecho.

“Cuando el propio gobierno, la gobernante viola la ley y la Constitución, usa recursos públicos, porque el programa se transmite a través de un ente público, que es la televisión de Campeche, pues lo que se espera es la degradación, la defenestración, el autoritarismo y la arbitrariedad, y eso es muy grave para el Estado de Derecho”, consideró.

