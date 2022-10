Nueva aerolínea del Ejército se dedicará a conectividad regional: Miguel Torruco

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló que la nueva aerolínea que administrará el Ejército se abocará en la conectividad regional en el país, pues explicó que en ocasiones los usuarios deben tomar los vuelos en la Ciudad de México para poder ir a algún estado del país.

“Es importante una aerolínea que se aboque a la conectividad regional, porque en ocasiones las grandes líneas no toman en consideración ese tipo de servicio. Hay que venir a México para volar a Cancún; es decir, eso es lo que va a sustituir esa línea regional, esa aerolínea regional. Desde luego, en algunos casos se puede contravenir por ley, (por lo que) habrá que ajustar determinados ordenamientos para no violentar el Estado de derecho”, dijo el secretario.

Al comparecer ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Torruco señaló que la aerolínea, que entre los nombres que maneja es Mexicana de Aviación, deberá cubrir las necesidades que no prevén las actuales empresas aéreas que existe.

“La aerolínea deberá cubrir puntos que actualmente no se están dando (…) Los vuelos regionales serán fundamentales para responder a las nuevas exigencias del perfil del turista pospandemia tanto nacional como internacional”, comentó.

Durante su comparecencia, el secretario transmitió un video en el que se aseguró que el turismo en México va en “recuperación” e incluso se han superado las expectativas en el ámbito internacional, pues la reactivación turística tras la pandemia de Covid-19 se debe a que no hubo restricciones en los vuelos, no se contrató deuda, se aplicaron vacunas, no se canceló el Tianguis Turístico Internacional y se puso en la marcha el Tianguis Turístico Digital.

A ello, se agregó en la grabación que se incrementó el ingreso de turistas internacionales de septiembre de 2021 a junio de 2022, ya que pasaron de 22.5 millones a 29.8 millones, comparados con las mismas fechas de un año anterior. Por ello, el país se posicionó en segundo lugar a nivel mundial, cuando en 2018 estaba en séptima posición.

Mientras, en el mismo periodo señalado, el ingreso de divisas provenientes de visitantes internacionales a México pasó de 11 mil 286.2 millones de dolares a 21 mil 756.5 millones, que es un incremento de 90%, por lo que este país se colocó en noveno lugar cuando en 2018 estaba en lugar décimo séptimo.

Sobre los turistas que entran por la vía aérea, pasó de 8 millones 606 mil turistas a 16 millones 468 mil y el gasto medio de los visitantes internacionales se incrementó de 277.3 dólares a 424.70 dólares en el mismo periodo, que es de 53% más.

Tras estas estadísticas, el secretario de Turismo señaló que al cierre de este año, México recibirá a 42 millones 300 mil turistas, por lo que aseguró que la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la adecuada.

“Ya podemos aseverar por las tendencias y reservas, pero la grata sorpresa es que vamos a tener una captación del orden de 26 mil 121 millones de dólares, que es 6.3% por arriba de 2019. La política que llevó el presidente fue la adecuada”, dijo el secretario de Estado.

