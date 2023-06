Noroña se asume en tercer lugar en la interna de Morena: ‘voy a ser la gran sorpresa’

Gerardo Fernández Noroña aseguró que las encuestas en las que es incluido aparece en tercer lugar y tiene posibilidades de disputar el primer puesto en el proceso interno de Morena mediante el cual se determinará al coordinar nacional de ese movimiento político con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

Desde Tlaxcala, donde volvió a coincidir con Claudia Sheinbaum por tercer día consecutivo, Fernández Noroña dijo que se encuentra optimista: “Las encuestas que me incluyen casi todas me ponen en tercer lugar, los sondeos que se hacen en las redes en casi todos gano, yo estoy cierto de que vamos a ser la gran sorpresa, que vamos a ganar esta contienda interna, fraterna, entre compañeros”.

En una conferencia de prensa Fernández Noroña consideró que aun cuando está en un hipotético tercer lugar, podría disputar el primer puesto.

“Las encuestas me ubican en tercero, yo creo que estoy en mejor condición. Es muy notorio: yo no traigo ningún espectacular, ni traeré ni los quiero; no traigo bandas, no traigo recursos, no traigo más que el apoyo de la gente, que es lo más importante”, afirmó.

Hoy en la venta de libros en Tlaxcala. pic.twitter.com/aBgPLdHCJ7 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 21, 2023

Sobre la negativa de Morena para organizar debates entre los seis aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Fernández Noroña consideró que fue un error.

“Es parte de la cultura democrática, enriquece a los que participan en el debate y eso está descartado. Yo creo que es lamentable, ojalá y se corrigiera, pero de ahí en fuera, yo no tengo ningún reclamo en las reglas y condiciones que pusieron”.

“Hay dos fenómenos muy notables, que en las encuestas aparezco en un indiscutible tercer lugar, los sondeos los gano todos y voy a entrevistas a los medios y mientras las de mis compañeros andan en 100 mil o 150 mil vistas, las mías andan en millón o millón y medio, yo diría que cómo que alguien que no tiene respaldo popular logra esa reacción en la gente. A mí me parece que algo no cuadra en estas cosas”, expresó el aspirante presidencial.

La prensa local insistió en cuestionar a Fernández Noroña sobre si considera que hay piso parejo en la contienda interna de Morena, a lo que el diputado federal con licencia recordó que no es una queja que él haya expresado, sino que ese planteamiento correspondió a Marcelo Ebrard, que cuando anunció que renunciaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió que todos los aspirantes renunciaran a sus cargos, en referencia a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Yo nunca he reclamado piso parejo, el que ha reclamado piso parejo es Marcelo, ya hubiera querido yo la Cancillería un domingo en la mañana, ya hubiera querido la Secretaría de Gobernación un martes por la tarde y el gobierno de la Ciudad de México un sábado. Nunca pedí pispo parejo, porque hay una condición desigual natural por las responsabilidades que cada compañero tenía, legítimas. Soy el que tengo la mayor desventaja, sin recursos, sin aparatos y estamos disputando”, señaló.

“El piso parejo no existe ni existirá y de manera natural no tiene por qué existir, porque partimos de plataformas diferentes. De entrada, quien es militante de Morena pareciera tener una ventaja legítima porque no solo es el partido más grande del movimiento, sino del país. ¿Esa desventaja cómo la equilibras? Eso no va a existir. A Marcelo le ha dado miedo decir que hay una campaña de aparato, eso es lo que está reclamando y usa eufemismos”, consideró Fernández Noroña en su tercer día de recorridos por el país.

