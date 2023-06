Consejeros del INE rechazan a Flavio Cienfuegos como titular de la Secretaría Ejecutiva

Seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron nombrar a Flavio Cienfuegos como titular de la Secretaría Ejecutiva, el cargo administrativo más importante en el organismo autónomo. Esto se dio luego de que Adriana Favela, exconsejera del INE de abril de 2014 a abril de 2023, declinó a participar por este puesto.

En sesión extraordinaria, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, leyó una carta que le envió la exconsejera, con la cual le agradeció haberla contemplado para este cargo administrativo.

“Me dirijo a usted para agradecerle la consideración que ha tenido conmigo al proponerme ante el máximo órgano de dirección del INE para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. No obstante, le informo que he decidido declinar mi participación y por lo tanto me retiro de la propuesta que ha hecho de mi persona”, señaló Favela en la carta que entregó al INE.

En la sesión, la consejera Dania Ravel comentó que para ella era importante que existiera alternancia de género para este cargo, pues recordó que durante años el cargo ha sido encabezado por hombres.

“Para mí era muy importante la cuestión de genero. Es algo en lo que me he comprometido. Es algo donde hoy he sido consistente y congruente en este Consejo General. Para mí si es relevante que tengamos alternancia de género en la Secretaría Ejecutiva. Hemos tenido muchos años en donde se ha tenido una presencia preponderantemente masculina en este cargo”, dijo la consejera.

El nombramiento de Flavio Cienfuegos como secretario sjecutiva del INE fue rechazado con seis votos en contra de los consejeros Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Martín Faz, Jaime Rivera y Arturo Castillo.

La Secretaría Ejecutiva es el cargo más importante del INE después de las consejerías; se encarga de la coordinación de los trabajos y de la estructura de todas las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Además, lleva las sesiones del Consejo General y tiene la representación legal del Instituto.

Lee: Coalición opositora Va por México definirá el lunes el proceso para elegir candidato presidencial de 2024

El último secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, renunció a su cargo el pasado 4 de abril al argumentar que la notoriedad que había adquirido constituía un impedimento para continuar en su cargo con “discreción y eficacia”. Ello, ante las constantes descalificaciones de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde esa fecha, la Secretaría Ejecutiva solo ha tenido un encargado de despacho.

Aunque no lograron nombrar al nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva, los consejeros sí alcanzaron unanimidad para elegir a nueve titulares de direcciones y unidades técnicas.

Para la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica eligieron a María Elena Cornejo; para la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a Alejandro Sosa, y para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a Manuel Alberto Cruz.

Para la Coordinación de Asuntos Internacionales se nombró a Marissa Cabral; para la Dirección del Secretariado, a Rosa María Bárcenas; para la Dirección Ejecutiva de Administración, a Ignacio Ruelas, y para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a Miguel Ángel Patiño.

En tanto, para la Unidad Técnica de Igualdad y Género y no Discriminación fue elegida Flor León Hernández, y para la Unidad de Vinculación para los Organismo Público Locales, Giancarlo Giordano.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado