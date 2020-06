Urgen a capacitar policías estatales; 50% dice desconocer primeros auxilios

Para mejorar la actuación de la policía en México y evitar los abusos a la población se deben mejorar las condiciones laborales y la capacitación que reciben, puesto que una gran mayoría desconoce los protocolos de atención a la ciudadanía y los procesos legales que deben seguir, advirtieron expertos.

De acuerdo con una encuesta realizada por Causa en Común a 4,422 policías de corporaciones estatales en 28 estados entre mayo y noviembre del año pasado, el 65% refirió no contar con capacitación respecto a las audiencias que se realizan ante un juez, el 52% aseguró que no se le instruyó para dar primeros auxilios y el 45% no recibió un aprendizaje para recibir denuncias.

En conferencia de prensa virtual, el investigador de la organización civil, David Blanc Murguía, explicó que el 34% de los adscritos dijo no haber recibido una inducción para manejar una patrulla, el 29% no recibió ningún curso de perspectiva de género y el 19% apuntó que no tuvo adiestramiento en el uso de la fuerza y sobre la detención de una persona.

Foto: Causa en Común.

Aunado a esto, Blanc Murguía abundó que 21% de los policías dijo nunca haber practicado tiro con arma de fuego, lo cual es más elevado para los estados de Campeche, donde la cifra asciende a 49%; Tamaulipas, con 45%, y Zacatecas, con 40%.

Lee también: Llaman a reconocer derechos de policías para mejora su actuación

El especialista aseveró que a nivel nacional, el 43% de los elementos dijo ensayar una armamento una o más veces al año, mientras el 23%, una vez cada dos años y el 13%, una vez cada tres años.

Al respecto, Luis Barreda Solórzano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que no se puede tener un buen desempeño de los adscritos si no hay una verdadera carrera policial como en Chile, Canadá o Europa.

“Hay todo un círculo vicioso, no tienen estudios suficientes, ¿cómo tendrán salarios suficientes? Se requiere mayor capacitación para evitar abusos. Contemplar una carrera con aspectos teóricos, prácticos y psicológicos, con salarios y prestaciones, horarios razonables”.

La encuesta de Causa en Común reveló que 36% de los policías gana menos de 10,000 pesos mensuales, mientras el 46% entre 10,000 y 15,000 pesos. Sin embargo, más del 60% dijo no haber recibido nunca un estímulo económico ni un ascenso.

Asimismo, el 51% de los servidores de seguridad pública aseveró que han pagado de su salario botas y calzado para su uniforme, el 44% adquirió fornituras y el 12% compró chalecos antibalas para su trabajo.

Aunado a ello, el 29% expresó que sus jornadas laborales son de 24 por 24 horas, el 24% dijo que son de 12 por 24 horas y el 14% de 12 por 12 horas.

Te recomendamos: Justo medio: derechos, manifestaciones y policías

Barreda Solórzano lamentó las extenuantes jornadas laborales de estos servidores públicos, lo cual complica el buen desempeño, puesto que una persona no puede mantenerse concentrada de manera razonable por más de 12 horas.

Foto: Causa en Común.

Por su parte, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, aceptó que los abusos policías son graves y deben castigarse, pero este tipo de actos también deja al descubierto las deficiencias que parecen las corporaciones al no contar con protocolos y mecanismos básicos de actuación policial.

“Estas carencias son aún más preocupantes por los diversos casos de abuso policial; estos mensajes reiterados son reflejo del retraso sistemáticos de los programas de profesionalización y certificación. Cualquier abuso debe ser investigado con urgencia, pero debe ser sancionado conforme a la ley, no debe haber impunidad”, afirmó.

Tras un acción arbitraria de los elementos, reiteró, también se debe implementar una capacitación integral en la materia, además de una sanción correspondiente, para asegurar que ese tipo de actos no se vuelvan a repetir; de igual manera, se tendría que recompensar el buen actuar de la policía.

Morera instó al gobierno federal y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a presentar el diagnóstico de los policías y el esquema del fortalecimiento de las corporaciones que se prometió tras la creación de la Guardia Nacional.

Aseguró que México todavía no cuenta con una estrategia de seguridad nacional, por lo que es importante que se cumplan las metas que se han trazado en la materia, así como de disponer de los recursos necesarios para abatir al crimen en el país.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado