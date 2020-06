CDMX apuesta por el uso de la bicicleta en la nueva normalidad

Para el regreso a la nueva normalidad, la Ciudad de México apostó por incentivar el uso de la bicicleta, por ello a partir de esta semana reanudaron actividades las fábricas de este producto, habrá módulos de préstamo gratuitos, así como ciclovías temporales en avenidas principales.

Las ciclovías emergentes que se instalaron en la capital del país van en paralelo a las rutas centrales, la primera corre sobre el carril derecho de Insurgente, junto a la línea 1 del Metrobús, en tanto la segunda va sobre Eje 4 sur, a un costado de la línea 2 del mismo sistema de transporte, detalló el Secretario de Movilidad de la CDMX, Andrés Lajuos Loaeza.

En el caso de la ruta para bicicletas de avenida de los Insurgentes, su expansión será gradual por la infraestructura que implica, por ello hasta el momento se han instalado 12 kilómetros, los cuales van desde Álvaro Obregón hasta Mixcoac, detalló.

Además, en las ciclovías habrá una interconexión con el carril busbici de Eje 7 Sur, donde transita el trolebús, así como el sitio confinado sobre Eje 8, por el cual ruedan los camiones de de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), añadió el funcionario local.

Los enlaces de estas vialidades también serán con las líneas 1 y 3 del Metrobús, así como con las 9 y 12 del metro; al igual que con 56 cicloestaciones de Ecobici, de tal manera que la zona es accesible para las personas, insistió Lajuos Loaeza.

Las ciclovías cuentan ambos sentidos para los ciclistas y hay separadores con dovelas, las cuales se usan para confinar obras, además hay señalamientos en intersecciones y apoyo de personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subrayó.

“Es importante recalcar que el trabajo que ha estado haciendo, y esto es en conjunto la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Obras; el trabajo de la Secretaría de Obras se está haciendo en buena medida con material reciclado, son confibuses reciclados y también el material de señalización vertical será reciclado”.

Préstamos de bicicletas

En ese sentido, también se realizará el préstamo gratuitos de bicicletas durante el primer tramo de la ciclovía, por lo que las personas se podrán acercarse a los tres módulos ubicados en avenida Insurgentes para solicitar el servicio.

“Tendremos en disposición adicional a lo que ya se tiene de Ecobici, 150 bicicletas que se podrán prestar a las personas que se acerquen a los módulos”.

Además, próximamente se dará conocer a partir de cuándo estará disponible la reducción el 50% en las nuevas inscripciones del sistema Ecobici, al igual que el mes gratis para las renovaciones, señaló

“Estas inscripciones contarán con un kit de bienvenida que incluye un cubrebocas, guantes ciclistas y toallitas desinfectantes para que las personas puedan viajar con todas las medidas de higiene”.

“También habrá un servicio de sanitización de todas estas bicicletas porque serán compartidas”.

Respecto a la seguridad de los ciclistas, el funcionario local recordó que los usuarios de Ecobici cuentan con un seguro y que las bicicletas que se otorgan en préstamo gratuito pertenecen a ese servicio.

Por el momento las ciclovías sólo serán emergentes, sin embargo la Secretaría de Movilidad está en contacto con las alcaldías de la ciudad porque algunas han mostrado interés en implementar un programa similar en vías secundarias, las cuales son de su atribución, adelantó

“Entonces lo iremos revisando con ellos conforme vayan presentando, si hay alguna otra solicitud para ampliarlo de otra forma porque ellos detectan una demanda que cubrir importante también lo atenderemos para evaluarlo”.

Hasta el momento, las demarcaciones que estarían interesadas son Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, compartió.

En tanto, el transporte concesionado contará con diversos protocolos, como que su capacidad será del 50%, se deberá señalar qué asientos no pueden ocuparse para mantener la sana distancia y deben contar con ventilación natural en las unidades.

”También estamos pidiendo a las personas que no griten, no canten, en la medida de los posible hablen en voz baja para justamente no haya más saliva en el aire”, sentenció.