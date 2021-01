La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México se reunirán esta tarde con diversos restauranteros de la ciudad, puesto que dicha industria pide que se le permita atender comensales en el lugar pese al semáforo rojo y el alza de contagios.

Con un llamado en redes sociales y protestas a un costado de la Catedral del Centro Histórico, comerciantes del ramo pidieron que se les deje operar al 30% de su capacidad, puesto que desde que inició la pandemia ha cerrado cerca de 13,500 restaurantes.

Además, ocho de cada 10 restaurantes de la ciudad estarían en vilo tras el segundo semáforo rojo, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

En tanto, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Shienbaum, alertó que este lunes se alcanzaría el 90% de ocupación hospitalaria por Covid-19, la más alta desde que inició la emergencia sanitaria.

En conferencia de prensa explicó que se han reunido en diversas ocasiones con el sector restaurantero para explicarles la situación que enfrenta la ciudad y el riesgo de contagio que hay en lugares cerrados por la transmisión de aerosoles.

“Esto está demostrado, por eso hablamos de las fiestas, de las reuniones familiares y particularmente de algunos establecimientos como los restaurantes. No es algo que solo haga la Ciudad de México, sino que se hace en otros lugares del mundo”, agregó.

Autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo entregan un apercibimiento al restaurante Fishers en Polanco por no respetar el semáforo rojo.



🔴 Vía Alcaldia Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/d5XBZjyk8N — Arturo Ordaz (@arturoordaz_) January 11, 2021

Ante el anuncio de que algunos negocios de comida atenderían a clientes en su local, pese a la indicación que sólo se pueden vender alimentos para llevar, Shienbaum Pardo recordó que primero se hará un apercibimiento a quienes no cumplan con la norma, para después aplicar sanciones como suspensión o multas, en caso de reincidencia.

“Sí hay un programa y no vamos a llegar a confrontaciones porque también eso es lo que están esperando. En uno de los restaurantes hubo ya un problema en algún momento donde golpearon a verificadores del INVEA, también hubo una sanción y una denuncia penal en aquel momento y no vamos a llegar a la confrontación, eso ténganlo por seguro. Tenemos muchos instrumentos legales para no llegar a esa situación”, acotó.

En ese sentido, aseguró que habrá más vigilancia por parte de las alcaldías, sobre todo en el comercio informal para que solamente entregue alimentos para llevar y no se consuman en el lugar.

En tanto, autoridades de la demarcación Miguel Hidalgo entregaron un apercibimiento al restaurante Fishers en Polanco por su apertura al público, por lo que le pidieron que se apegue a los lineamientos y sólo vender comida para llevar.

Por su parte, Gustavo García, director jurídico de dicha alcaldía, se reunió con uno de los socios en el lugar para hacerle entrega formal del documento.