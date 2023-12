9 mejores restaurantes por descubrir en Ciudad de México

Con base en más de 382 mil reseñas de comensales y descubrimientos gastronómicos, OpenTable anunció su lista de los 50 Mejores Restaurantes de México del 2023, entre los que destacan nueve que se encuentran en la Ciudad de México.

Si buscas una nueva propuesta culinaria, seguro encontrarás algo nuevo en alguno de estos restaurantes:

Contramar

Contramar es un restaurante en la colonia Roma que se especializa en mariscos y pescados. Destaca que el pan y las tortillas que ofrecen a los comensales son hechos en casa, además de que se trabaja únicamente con productos de temporada, eso hace que el menú pueda cambiar, dependiendo la época. Entre los platillos que se han convertido en favoritos encontrarás pescado a la talla y su ceviche.

Lardo

Elena Reygadas, conocida por su restaurante Rosetta, ahora hace presente su talento en Lardo, un restaurante en la Condesa que ofrece a los comensales comida mediterránea, desde pizzas, ensaladas, pulpo, huachinango o kebab, todo en un ambiente muy casual que se hace acompañar de una carta de vinos, cervezas y aperitivos.

Mari Gold

Norma Listman y Saqib Keval, están detrás de Mari Gold, un restaurante más informal que da continuidad a su idea de combinar la gastronomía india con la mexicana, dando por resultado platillos con mucha personalidad que se pueden compartir en el desayuno, el almuerzo o el brunch, ya que su horario es de 9:00 a 17:30 horas. Destaca su variedad en vinos, cervezas locales, bebidas fermentadas y cafetería especializada.

Masala y Maíz

Norma Listman y Saqib Keval repiten en la lista de OpenTable 2023 con Masala y Maíz. En su portal ellos describen que el concepto “explora la migración y de ingredientes y técnicas de cocina entre India, África del este y México. Su comida se basa en años de investigación y estudio de las recetas familiares de ambos, así como el movimiento de ingredientes entre los tres continentes”. Algunos de sus platillos destacados son su Chilpachole con jaiba y tamal colado o su Kuku Poussin, un clásico de la costa Swahili en Kenia, que consiste en un pollo crujiente bañado con ghee, especias y limón acompañado de una ensalada fresca.

Máximo Bistrot

Este restaurante en la CDMX del chef Eduardo García tiene como uno de sus principios usar ingredientes nacionales de temporada y con ellos crear viajes culinarios a través de platillos que resalten la cocina mexicana. Lo que empezó como una pequeña cocina en la calle Tonalá se vio en la necesidad de ubicarse en un lugar más grande en la avenida Álvaro Obregón para atender a los comensales que buscaban sus productos. Cuentan con un menú de degustación que incluyen tostada de pescado laminado y trufa blanca, filete de res Wagyu cross y mousse de chocolate, cedrón y yuzu, aunque es importante que consideres que al trabajar con productos de temporada sus platillos cambian constantemente.

Maza Bistrot

Rohan Chanana, de Rajasthan, India, y Caroline Astier de Drôme, Francia unieron sus culturas y su pasión por la cocina para dar a los comensales de la Ciudad de México una variedad de platillos que despiertan el paladar. Al igual que muchos restaurantes de la lista, estos chefs se basan en productos locales y de temporada a las que añaden especias y texturas en donde combinan técnicas de cocina ancestral e inspiración moderna de todo el mundo. Entre sus platos fuertes encontrarás el Go Goa Gone (camarones, Ricard y leche de coco), Le Burger punjabi (pollo frito, salsa makhani con queso montaña), además de postres como Kulfi (paleta de pistachio con extracto de azafrán) o Sorpresa de chocolate (con zumo de naranja). No olvides consultar su carta de vinos y cervezas artesanales.

Meroma

En 2016 los chefs Mercedes Bernal y Rodney Cusic se instalaron en la colonia Roma con Meroma y ahora forman parte de la lista de los 50 Mejores Restaurantes de México del 2023 de OpenTable. De acuerdo con su página web, su cocina “gira alrededor de una postura contemporánea que contempla un amplio rango de técnicas y, sobre todo, un interés en los productos de la tierra y el mar mexicanos”. Encontrarás en su menú desde medio pollo rostizado en mantequilla acompañado de zanahorias, puré de frijol y picantes de Tepozotlán, codorniz marinada en harissa al carbón con ejotes a la romana, cordero al grill con garbanzo frito, jocoque seco, arúgula y salsa zhug yemenita, además de postres como su tarta de leche de cabra, natilla de cacao o la panna cotta de té negro.

Rosetta

El restaurante de la chef Elena Reygadas no podría faltar en la lista de restaurantes en la Ciudad de México. Dentro de una mansión en la colonia Roma, Rosetta tiene una cocina arraigada en el respeto por los ingredientes mexicanos que se usan para ofrecer combinaciones innovadoras. El menú a la carta cambia según la disponibilidad de productos y actualmente ofrecen platillos como apionabo a la plancha con puré de piña, acedera y xoconostle, robalo en costra de sal con hierbas y salicornia, tamal de alcachofa de Jerusalén acompañado de alcaparras y perejil o el shoulder tender con salsa de ceniza y verdolagas.

Sud 777

Al sur de la CDMX, encontramos esta propuesta culinaria del chef Edgar Núñez que se ha posicionado en diversas ocasiones dentro de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants. Cuenta con un menú de degustación con o sin carne, que va cambiando acorde a la temporada de los ingredientes, y una terraza lounge en donde puede probar la coctelería de la casa o una copa de vino. Entre los platillos encontrarás cabrito y shiso, kampachi ahumado en hueso de aceituna, hoja santa y salsa de chiles, lobina con fideo seco de chile poblano, maíz y calamares o rack de cordero, papa y caviar acompañado de gelatina de menta.

Cada una de estas cocinas ubicadas en la Ciudad de México forman parte de la lista de los 50 Mejores Restaurantes de México del 2023 de OpenTable y presentan un menú ideado para todos los paladares que busquen nuevas experiencias.

