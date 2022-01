Más que privilegiar al auto, Polanco debe ser referente peatonal: restauranteros

Más que privilegiar el tránsito de automóviles, Polanco debe convertirse en un referente de espacios peatonales en la Ciudad de México. Así lo consideró en entrevista con Forbes México Rafael Olmos, presidente de Bienestar Imagen y Desarrollo (BID), una asociación de comercios establecidos en “Polanquito”, luego de que la actual administración de la alcaldía Miguel Hidalgo decidió echar para atrás el plan de peatonalización de la calle Virgilio, a fin de dar paso al tránsito vehicular.

“Polanco debería ser mucho más caminable. Aceptamos ceder (en la reapertura de Virgilio) para tener una relación cordial con los vecinos. No es que nosotros decidimos que así se quede (con tránsito de coches), nosotros decidimos replantear el proyecto”, explica Olmos quien trae a colación el concepto de las ciudades de 15 minutos, surgido en París, Francia, ciudad que en los últimos años le ha quitado espacio al auto para dárselo a los peatones.

La ciudad de los 15 minutos fue una idea que enarboló la alcaldesa de París Anne Hidalgo y que ella misma definió como un big bang de la proximidad. Se trata de crear una ciudad en donde todo lo necesario para la vida diaria se concentre en un radio de 15 minutos, y eso pasa por espacios públicos de calidad y accesibilidad, con infraestructura para los traslados a pie o en bicicleta, desincentivando así el uso del automóvil.

“Polanco es una zona reconocida a nivel nacional e internacional. Los turistas van a ‘Polanquito’. Es una de las mejores zonas del país peatonal y gastronómicamente hablando. Yo me atrevo a decir que es la mejor y por eso debe ser un ejemplo y compararse con otras ciudades del mundo. En París buscan quitar a los coches y tener más gente caminando, las famosas ciudades de 15 minutos. ‘Polanquito’ puede ser un ejemplo a nivel nacional e insignia a nivel mundial”, refiere Olmos.

Comenta que el argumento de la alcaldía para reabrir la calle Virgilio fue que legalmente no era posible mantenerla cerrada. No obstante, acota: “nosotros seguimos apoyando y pensando que lo ideal es dejarla cerrada porque además es una calle que no va a ningún lado: empieza en Alejandro Dumas y termina en Anatole France, entras por Emilio Castelar y sales por Emilio Castelar. No te lleva a ningún lado, no es que para llegar a Reforma pases por ahí”.

La vocación de la calle Virgilio, insiste Olmos, quien además es vecino de Polanco, es más peatonal que vehicular.

“Estaremos buscando hacer un estudio de movilidad para nosotros seguir poniendo en la mesa a la alcaldía el hecho de que Virgilio vuelva a ser peatonal. Hoy lo cedemos, si se puede llamar así, por voluntad cívica y una armonía entre los que trabajamos, vivimos y visitamos Polanco, pero tenemos la voluntad de volverlo a cerrar en cuanto tengamos un plan más estudiado”.

“Vemos como una oportunidad importante el hecho de hacerlo mejor (el corredor peatonal de Virgilio), para lo cual se necesitan recursos, pueden venir de la iniciativa privada o del gobierno, pero sí se necesita hacer un espacio más agradable, mejor señalización, un plan de limpieza. Si bien es un proyecto que va hacia una ciudad más peatonal, tiene oportunidades de mejora”, reconoce el presidente del BID Polanco.

Forbes México publicó ayer viernes que de acuerdo con expertos, el reabrir al tránsito vehicular la calle de Virgilio se pierde una oportunidad de ganar espacio para el peatón en una alcaldía que una alta afluencia de personas, tanto vecinos, turistas, empleados y población flotante.

“La pandemia nos ha obligado a repensar nuestras ciudades y esa redefinición ha obligado a que se vuelque el diseño hacia espacios abiertos y por qué pensar que solamente París o Nueva York lo pueden hacer, sino nosotros somos del top tier (alto nivel) de ciudades en el mundo en muchos sentidos, en gastronomía, en cultura. Por qué no pensar que podemos ser referentes de buenas prácticas en términos de desarrollo urbano sustentable”, comentó Adriana Zenteno, exdirectora de la Dirección de Movilidad de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Por su parte, Eduardo Gorozpe, de A-101 Taller de Arquitectura y vecino de Polanco, comentó en entrevista por separado que “la ciudad ya cambió, no es la misma que antes de la pandemia, no se sigue haciendo de la misma forma, pero parece que la autoridad no entiende eso”.

“Reabrir Virgilio a los coches va completamente en contra de cómo se genera ciudad. Creo que la única solución era ir para adelante no para atrás, la solución tenía que ver con hacer un buen proyecto”, añadió.

