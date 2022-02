Paola Schietekat, la mexicana condenada a 100 latigazos en Qatar tras denunciar abuso

La vida de Paola Schietekat, de 27 años de edad, cambió el 6 de junio de 2021, cuando denunció que había sido víctima de abuso sexual en Qatar, donde se encontraba trabajando como economista conductual en el Supreme Committee for Delivery and Legacy, la entidad responsable de organizar el Mundial de Futbol 2022.

Una persona que consideraba su amigo entró a su habitación por la noche y abusó sexualmente de ella, por lo que al día siguiente, luego de fotografiar sus heridas, fue a denunciar el hecho ante la policía acompañada de la embajadora de México en Qatar, Graciela Gómez, y el entonces cónsul Luis Alberto Ancona.

Con su limitado árabe, Schietekat explicó lo que sucedió y las autoridades le propusieron no proceder, obtener una orden de alejamiento o ir hasta las últimas consecuencias.

“Fueron tres horas de interrogatorio en árabe, y en cierto punto me exigieron una prueba de virginidad. Por alguna razón yo había pasado a ser la acusada. Cuando preguntaba por qué exigían que les diera mi celular, me aseguraban que no había cargos en mi contra, que solo querían verificar que no hubiera una relación romántica entre nosotros, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que yo era su novia”, narró Schietekat a través de su texto Un mundo que parece odiar a las mujeres publicado en el portal Julio Astillero.

En Qatar, recibió la pena del delito de relación extramarital, 7 años de cárcel y 100 latigazos. Además, la víctima asegura que la policía refirió el caso a la fiscalía pública, único lugar donde contó con un traductor.

“No había cámaras que apuntaran directamente la puerta del departamento, así que no había forma de constatar que la agresión sucedió. Eso sí, los cargos por tener una relación fuera del matrimonio seguían vigentes, impidiéndome volver a Qatar y forzándome a pagar aún más por representación legal. La solución que me dio mi abogada y el representante legal de mi agresor era relativamente simple: cásate con él. Para cerrar el caso que el Estado de Qatar abrió en mi contra solo debía casarme con mi agresor”, agregó.

Además le recomendaron portar la túnica para parecer una “mujer de buena moral”, todo eso mientras su abogada “casi no habló” durante el periodo de defensa.

Tras enfrentar las leyes de Medio Oriente, el Supreme Committee la ayudó a salir de Qatar y regresar a México; su agresor fue absuelto de todo cargo.

Ayer viernes, tras reunirse con ella, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el consultor jurídico de la dependencia se hará cargo de defender a Paola Schietekat en Qatar.

Agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución. pic.twitter.com/PMWGjpjHRV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 18, 2022

“El otro error es más delicado, y tiene que ver con la falta de un protocolo de protección a víctimas de violencia con perspectiva de género en el Servicio Exterior Mexicano. Durante mi proceso, observé la poca, o más bien, nula preparación de la Embajada para actuar en mi defensa”, acusó Schietekat previo a la reunión con Ebrard.

“Mientras vivamos en un mundo que parece odiar a las mujeres, las denuncias o no sirve, o se cuestionan, o llegan muy tarde para proceder, o hasta te criminalizan”, lamentó Schietekat en su texto.

