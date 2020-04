8 consejos para cuidar tu auto sin uso por la cuarentena

Uno de los problemas con esto del aislamiento por coronavirus Covid-19 es que para los que tienen automóvil, es posible que vayan a pasar algún tiempo sin usarlo.

Y es cierto que pueden surgir algunos inconvenientes con su unidad en el caso de permanecer al menos un mes sin rodar.

Es por eso que expertos de Qualitas Auto brindan 8 trucos para el mantenimiento de un coche sin uso, a continuación:

1- Arránquelo al menos 1 vez cada 10 días. Para que el motor y los demás elementos mecánicos no pierdan su dinámica es conveniente, aunque no se vaya a circular con el coche, arrancarlo al menos una vez cada 10 días.

En este caso, el líquidos de freno y el aceite corren el riesgo de apelmazarse, haciendo más difícil su tránsito por las cañerías del motor, esforzando posteriormente, en este último caso, la bomba de aceite.

Se sabe que incluso la gasolina puede llegar a pudrirse si no se mueve en mucho tiempo dentro de los circuitos del coche. En este sentido también es recomendable en la medida de lo posible dar alguna vuelta con él.

Además de arrancar el motor, hacer mover la estructura del vehículo es algo que le vendrá muy bien a los demás elementos de la unidad que se encargan de la parte motriz como ejes, ruedas, etc. Por otro lado de esta forma el peso del coche no recaerá siempre en el mismo punto de apoyo.

2- Deje el depósito lleno. Un coche que no se va a mover debería tener el depósito de combustible lleno. Esto se debe a que en un depósito se producirá menos evaporación de combustible cuanto más lleno esté, puesto que se creará menos espacio para que se dé este fenómeno.

Es decir, cuanta menos cámara vacía haya, habrá menos espacio para evaporar

3- Desconecte la batería. Encender el arranque cada 10 días puede ayudar a prolongar en la medida de lo posible la vida de nuestra batería.

Una batería conectada a un coche inactivo puede significar el consumo total de la batería incluso si nunca se enciende el motor del coche.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

4- Aumente la presión de los neumáticos. Siempre dentro de los límites de la lógica, se aconseja que los neumáticos pueden inflarse más de lo normal si el coche va a estar parado mucho tiempo.

Esto se hace para que ante una presión normal y una inactividad prolongada el neumático no se vaya vaciando dejando la rueda en el suelo, lo que puede provocar daños en el neumático de nuestra unidad y deformaciones en toda la rueda.

5- Ponga en movimiento las funcionalidades internas del coche. Con el motor en marcha, es recomendable al menos cada 2 semanas encender el aire acondicionado (algo que puede estropearse con facilidad en un coche sin uso) para evitar taponamientos en los conductos, además de subir y bajar los vidrios, revisar los controles eléctricos del coche como retrovisores móviles y pestillos, etc.

Se trata de suministrar movimiento por todos los sistemas para que éstos no se estropeen por el desuso. Y ya que está dentro del habitáculo, abra las ventanas e incluso las puertas durante un rato para ventilar el interior del coche sin uso.

Sigue las noticias del mundo de la economía y los negocios en Forbes México

6- Cúbralo con una lona. Es muy recomendable cubrir el automóvil con una lona. De esta forma no estaremos cuidando la parte mecánica, pero al menos el exterior quedará protegido contra los elementos como la lluvia y manchas de cualquier tipo.

7- Dele una capa de cera. Si es de los que miman a su coche, una buena idea también puede ser darle una capa de cera. Esto hará que la pintura se conserve mejor. Este truco de la cera se puede combinar con el anterior de la lona.

8- No circular sin seguro. Eso sí, recuerde que un coche no se puede mover si no tiene seguro, ni siquiera por el garaje. (imagine que, por mala suerte, roza otro de los vehículos que está aparcado en él: tiene la obligación de cubrir los gastos).