Samuel García Sepúlveda, candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, aseguró que los neoloneses no quieren ni votarán por un mafioso como su contrincante del PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos.

“Adrián (de la Garza Santos), Nuevo León no quiere a un mafioso como tú y por eso no vas a ser gobernador”, declaró el senador con licencia de Movimiento Ciudadano.

El político del partido naranja dijo que Adrían de la Garza seguirá con su campaña negra en contra de sus contrincantes, así como lanzará una serie de acusaciones: “Pero no me preocupa, porque no tengo nada que esconder”.

Lee: No es delito bailar en fiesta del exlíder del Cártel del Golfo: Samuel García

“Si alguna autoridad me cita iré a responderle, no a ti; pero estoy seguro que eso no sucederá. Sé que esto acabará cuando pase la elección, pues no es más que una guerra sucia”, declaró Samuel García.

Adrián de la Garza Santos, candidato a gobernador por la coalición PRI-PRD de Nuevo León, interpuso una denuncia en contra de su contrincante de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepulveda por presuntamente usar recursos de procedencia ilícita para la adquisición de inmuebles.

“Lo importante de esto es que se está presentando la denuncia, con datos muy claros, tendrá que determinar la Fiscalía General de la República (FGR) y hacer una investigación correspondiente. Lo que estamos demostrando es que Samuel García ha estado mintiendo” explicó De la Garza Santos.

El político priista entregó documentos a la Fiscalía General de la República, los cuales dan cuenta de la procedencia presuntamente ilícita de recursos que el candidato a la gubernatura, Samuel García Sepúlveda y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, han utilizado en diferentes operaciones inmobiliarias.

También presentó documentación que dan constancia de inconsistencias en los informes de fiscalización de la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con los indicios aportados en la denuncia, Samuel García ha erogado 7.6 millones de pesos más de lo que ha reportado haber recibido para tal fin: informó recibir 14.8 millones de pesos y ha gastado 22.4 millones.

“No me preocupa porque soy incorruptible y no tengo nada que ocultar. Pero sí le digo a todo Nuevo León: qué terror que quiera gobernar alguien que usa este tipo de artimañas”, expresó Samuel García.

“Además, sé de donde estás sacando ilegalmente información para manipularla: de la Fiscalía del estado, de la Agencia Central de Investigaciones que dirige Esteban Cantú Monte, y de la Unidad de Inteligencia y Análisis a cargo de Paul Cortez Suárez, los dos incondicionales tuyos”, agregó candidato de Movimiento Ciudadano.

Lee: Samuel García ya es el favorito para ganar gubernatura de NL: encuesta Reforma