Nuevo trazo del Tren Maya no afectará cenotes en Tulum, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el tramo 5 del Tren Maya, de al menos 100 kilómetros de Cancún a Tulum, no habrá mayores daños al medio ambiente por la tala de árboles y que se cuidará que las obras no afecten los cenotes.

El mandatario federal explicó que en este trazo, el proyecto ha enfrentando numerosos contratiempos por la falsa concepción de que habrá deforestación de la selva, no obstante, reiteró que sólo se impactarán 100 hectáreas de árboles y que para resarcir el daño, el Ejército reforestará los costados de las vías del ferrocarril.

“También hay obras de rehabilitación de ciudades. En toda la ruta se están plantando 200 mil árboles. Sólo en las hileras se van a poner árboles de flor, hoy en el Ejército me entregaron el proyecto hasta de las especies”, dijo López Obrador.

El tabasqueño consideró que las protestas al proyecto tienen que ver con la desinformación y por la mala fe que tienen sus adversarios a su proyecto de desarrollo para el sur del país, región que —mencionó— estuvo abandonada durante todo el periodo neoliberal.

“Ya está todo el derecho de vía, llegando a Tulum en efecto hay cenotes, pero el proyecto contempla viaductos para pasar por ahí, no se tocan, no se afectan en nada los ríos subterráneos y cenotes, todo esto pertenece, la mayor parte, a hoteles que compraron de la costa hacia adentro, son zonas impactadas, no es monte alto, no es selva, son acahuales”, explicó el presidente de la República en su conferencia de prensa matutina.

El año pasado, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal presentó un amparo por lo que consideró como violaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur al derecho al medio ambiente sano e información y participación sobre las implicaciones territoriales que tendría la construcción del Tren Maya en sus comunidades.

El pasado 9 de marzo de 2022, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito determinó la suspensión definitiva de la manifestación de impacto ambiental y las obras de edificación del tren, tras una impugnación por parte de la Semarnat y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

El jefe del Ejecutivo federal explicó que hasta el momento no existen problemas legales para la construcción de los primeros tres tramos del Tren Maya, que van de Palenque a Mérida, en Yucatán y hasta Cancún, en Quintana Roo.

La semana pasada, en el marco del Día Internacional del Agua, famosos como Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, participaron en una campaña de protesta contra el Tramo 5 del Tren Maya, donde una parte será construida por el Ejército, por la destrucción de la flora y fauna.

“Ya se está trabajando y ya se tiene también el derecho de vía casi en todo el tramo de Cancún a Tulum, ahí está dividido en dos partes, tramo 5 norte, de Playa del Carmen a Cancún, y el 5 sur de Playa de Carmen a Tulum, ese es el tramo que están impugnado”, refirió.

“¿Por qué? ¿Por qué la inconformidad? Porque unos no tienen la información, sí, y pues auténticamente se preocupan, no, yo les comentaba que en una ocasión mi hijo Jesús me dijo ‘papá, el Tren Maya que va destruir la selva’, (lo dijo) por falta de información y desconocimiento, lo otro pues es mala fe”.

Cuestionado sobre si se mantiene la fecha de inauguración de este proyecto, hacia finales del próximo año, el mandatario federal reiteró que no se moverá la fecha para su puesta en marcha. De igual forma, adelantó que este día tendrá una reunión para acordar detalles sobre los trenes que construye la empresa Alstom-Bombardier.

