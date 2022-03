No hago caso a pseudodirigentes; el país no está gobernado, revira Derbez a AMLO

El actor Eugenio Derbez se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tachó de “pseudogobernante” luego que el mandatario federal criticó que un grupo de famosos se apongan a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya y a quienes acusó de apoyar a grupos de intereses creados sólo por dinero.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el actor afirmó que siente que el país no está gobernado y ante ello se ha unido a un grupo de ciudadanos libres que buscan frenar la destrucción de la selva del sur de México con esta obra emblemática del gobierno.

“Lo primero que te voy a decir, Joaquín, es que no le hago mucho caso porque no hay que hacerle mucho caso a los pseudogobernantes, porque el país no lo siento gobernado. Lo que te puedo decir es que simplemente somos un colectivo de voluntarios ciudadanos y ciudadanas”, lanzó el actor.

Hace unos días, el presidente López Obrador reiteró que los artistas como Eugenio Derbez o Rubén Albarrán, quienes lanzaron un video en apoyo a una campaña contra la deforestación por el Tren Maya en el sur del país, están desinformados y actúan de manera deshonesta.

Lee: Famosos protestan por dinero; no hay destrucción de selva por el Tren Maya: AMLO

El mandatario federal consideró, sin generalizar, que dichos famosos no tienen verdadera vocación ambientalista y en la mayoría de los casos lo hacen por dinero y el renombre.

“Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero porque están en contra de nosotros, tienen un pensamiento conservador”, sostuvo.

Al respecto, Derbez afirmó que para la altura de su carrera no se prestaría para participar en campañas a cambio de dinero al tiempo que negó militar en algún partido político.

“Ya parece que a estas alturas de mi carrera voy a tener necesidad de venderme por unos cuántos pesos”, apuntó.

“No soy del PRI, no soy del PAN, no soy del PRD, no soy de ningún partido, mi único partido es mi país”, aseveró.

En enero de 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal presentó un amparo por lo que consideró como violaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur al derecho al medio ambiente sano e información y participación sobre las implicaciones territoriales que tendría la construcción del Tren Maya en sus comunidades.

El pasado 9 de marzo de 2022, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito determinó la suspensión definitiva de la MIA y las obras de edificación del tren, tras una impugnación por parte de la Semarnat y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado