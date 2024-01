Nvidia anuncia nuevas tarjetas gráficas con herramientas de IA

🚀 GeForce RTX is powering Generative AI at #CES2024:



👉 SUPER GPUs and AI laptops

👉 Remastering games w/ RTX Remix

👉 Intelligent avatars & NPCs w/ NVIDIA ACE

👉 Faster image generation in Stable Diffusion

👉 Interact with local PC data using Chat with RTX pic.twitter.com/F8diWVLaUF