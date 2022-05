Obama se reencuentra con el niño de su foto favorita en la Casa Blanca

EFE.- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) ha vuelto a conectar con el niño, ahora joven de 18 años, protagonista de la que fue una de sus fotos favoritas en la Casa Blanca, en la que él aparece inclinado en el Despacho Oval para que el pequeño le toque el pelo.

En un video publicado este viernes en la web y redes del exmandatario, se ve a Obama en tono distendido hablando a través de su tableta con el joven Jacob Philadelphia, que está sentado delante de su ordenador portátil. Jacob Philadelphia was five years old when he visited the Oval Office and asked if his hair was like mine. That photo became one of our favorites – a reminder of the power of seeing yourself in your leaders.



“¡Hola!”, saluda Philadelphia cuando el expresidente aparece en la pantalla, a lo que Obama responde “¿Eres Jacob?”.

El exmandatario pregunta entonces al joven si le recuerda y Philadelphia responde afirmativamente.

En 2009, cuando tenía 5 años, Jacob Philadelphia conoció al entonces presidente en el Despacho Oval, porque su padre, un exmarine que había trabajado durante dos años del Consejo de Seguridad Nacional, dejaba su puesto en la Casa Blanca y siguiendo la tradición acudió con sus hijos a la mansión para hacerse una foto con el gobernante.

En aquella ocasión, el pequeño Jacob sorprendió a Obama con una particular petición: “me gustaría saber si mi pelo es como el suyo”.

Ese momento quedaría plasmado en una fotografía donde se ve a Obama agachando la espalda y mirando al suelo, mientras el niño, vestido con camisa blanca y corbata para la ocasión, le tocaba el pelo.

La instantánea luciría en el ala oeste de la Casa Blanca durante los dos mandatos de Obama.

En el video publicado este viernes, Obama recordó divertido aquella ocasión durante su conversación con Philadelphia y opinó que esta instantánea simboliza una de las esperanzas que tenía cuando se presentó como candidato a la Casa Blanca.

“Recuerdo haberle dicho a Michelle (Obama) y a alguno de mis trabajadores, ‘sabes, si voy a ganar, el día que sea investido, la gente joven, especialmente los afroamericanos, la gente de color, las personas que se sienten fuera, la gente que nunca se sintió que ha pertenecido (al sistema), que se ven a sí mismos diferentes, van a ver a alguien que se parece a ellos en el Despacho Oval”, rememoró.

Casi 14 años más tarde, Jacob Philadelphia se graduó este viernes en la Escuela Internacional de Uganda, en las afueras de Kampala, donde residente actualmente, ya que su padre trabaja ahora en el Departamento de Estado.

En la charla con Obama, el joven afirmó que cuando conoció al presidente pensaba simplemente que era el jefe de su padre. “No sabía lo poderoso que era… Lo recuerdo inclinándose ante mí y (me acuerdo) tocando su pelo”.

Obama felicitó al recién graduado por haber acabado la educación secundaria. Philadelphia ahora quiere estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Memphis.

Cuando el joven se lo comenta a Obama en el video, el exmandatario sonríe y dice: “Espero que la Casa Blanca te haya inspirado claramente”.

