Obras realizadas en 1923 ya son parte del dominio público en EU

Por primera vez en dos décadas, las obras publicadas en el dominio público de los Estados Unidos fueron actualizadas para que cualquier persona de ese país las utilice, sin costo alguno.

Estos recursos, muchos del año 1923, incluyen películas famosas como Los Diez Mandamientos y comedias protagonizadas por Charlie Chaplin, así como libros de Agatha Christie, Winston S. Churchill, E.E. Cummings, Robert Frost y más.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Duke explica: “Las obras de 1923 se instalaron en el dominio público en 1999, después de un período de 75 años de copyright. Pero en 1998, el Congreso presionó un botón de pausa de dos décadas y extendió su período de derechos de autor por 20 años, dando a los trabajos publicados entre 1923 y 1977 un período ampliado de 95 años”.

Ahora que ha terminado el período seco, Google Books ofrecerá textos completos de tomos fechados en 1923, en lugar de simplemente una vista previa de fragmentos, mientras que Internet Archive actualiza su biblioteca con películas, música y manuscritos de este período.

HathiTrust también ha hecho 50,000 títulos a partir de 1923 disponibles a través de su biblioteca digital.

Puedes ver la totalidad de las obras ingresando al dominio público estadounidense de 2019 haciendo click aquí.

