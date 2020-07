Opciones a considerar después de los programas de diferimiento de pago

En estos cuatro meses, las personas y las empresas han contado con el gran apoyo de las instituciones crediticias, entre ellas los bancos, que ofrecieron diferir créditos a cuatro o seis meses sin registrar un incumplimiento de pago en el historial crediticio.

Si pediste uno de estos apoyos por el Covid-19 y fuiste beneficiario no olvides tener en cuenta que, dependiendo de la oferta recibida, tu crédito pudo haber generado intereses ordinarios; es decir, el adeudo habrá crecido durante el periodo de diferimiento. Punto importante es que no fueron intereses moratorios.

Ten presente este monto pero también, de forma muy importante, la fecha y el pago mínimo del crédito para que cumplas a tiempo y sigas quedando bien ante la institución de crédito y en Buró de Crédito.

Si puedes pagar más del mínimo a tiempo que mejor; por ejemplo pagar el mínimo pero para no generar intereses o, si te has podido recuperar, puedes pensar en un monto mayor o incluso en ser un totalero.

Acciones positivas de pago construyen un Reporte de Crédito atractivo para los otorgantes de crédito. Beneficios de tener un Reporte de Crédito positivo son que si tienes la capacidad de crédito necesaria para el crédito que solicitas será muy rápido que te lo autoricen, el crédito podría ser por montos más interesantes, plazos atractivos y con menor tasa de interés. ¿Qué tal poder así aprovechar las nuevas tasas de interés bajas que han comenzado a ofrecer los bancos en créditos hipotecarios? Son, sin duda, una gran oportunidad.

Pero si sigues con dificultades económicas y se acaba el plazo del diferimiento ¿qué hacer? Hay diferentes rutas que puedes tomar, dependerá de tu situación particular el saber cuál es la mejor, veamos: yo sugeriría como primera opción el rehacer el presupuesto familiar para encontrar oportunidades de ahorro para poder seguir pagando por lo menos el mínimo y a tiempo en cada uno de los créditos. En caso de que eso no sea posible es muy importante mostrar voluntad de pago de inmediato y contactar a la empresa que te prestó. Explícales tu situación y pregunta si te pueden extener el plan de apoyo y si no es posible solicítales una reestructura.

La reestructura es una cambio en las condiciones del crédito. Por ejemplo, se extiende el plazo del crédito para que la mensualidad sea más cómoda. Siendo el Reporte de Crédito un espejo de tus decisiones, se incluirá una clave de observación que indica que reestructuraste, obviamente es un nivel de confianza menor a los que pagan puntualmente.

Otra opción para enfrentar un problema de pago es pedir una quita. Ojo, la quita es un pago en una sola exhibición con descuento, o sea que no cubre el total del monto que debes. Esto quiere decir que en tu historial se mostrará que generaste un quebranto que es igual al monto del descuento obtenido; eso no genera mucha confianza.

Lo que debe de quedar claro también es que la peor decisión que puedes tomar es no pagar, ya que tu historial crediticio se verá poco atractivo, tu deuda incrementará por los intereses y, te buscarán las áreas o despacho de cobranza, entre otros.

Puedes enterarte del estado que guardan todos tus créditos y tu nivel de riesgo consultando tu Reporte de Crédito Especial con Mi Score en www.burodecredito.com.mx

Contacto:

Twitter: @BurodeCreditoMX

Facebook: Buró de Crédito México

Página web: Buró de Crédito

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.