Osorio Chong deja bancada del PRI en el Senado, pero no el partido

Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Senado y acusó al presidente del partido, Alejandro Moreno, de organizar a legisladores en su contra.

Luego de una reunión que sostuvo con los integrantes de su bancada, en la que varios legisladores cercanos al dirigente del PRI pidieron su remoción de la coordinación, el senador anunció que dejaba el cargo.

“Senadoras y senadores llamaron a esta asamblea general ayer por la noche y vine para hacer lo que siempre hago: dar la cara. Me presenté para decirles que era ilegal, pero yo ¿aferrarme a un espacio en el que hay un dirigente que está herido, que quiere revancha y lastimar a sus adversarios? Pues no voy a permitir entrar a ese proceso”, expresó Osorio Chong.

“Les dije que hicieran un escrito en el que hicieran la petición formal. (…) Antes de irme les dije con el respeto debido que qué pena me daba que se prestaran a las artimañas de Alejandro Moreno. (…) Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones”.

El priista señaló que no solo deja la coordinación, sino también al propio grupo parlamentario; asimismo, mencionó que no ha decidido si será senador independiente o si se integrara a alguna bancada: “No renunció a mi militancia, pero no estaré en este grupo parlamentario”.

Osorio Chong señaló que a Alejandro Moreno no le gustaron las impugnaciones que presentaron priistas en contra de las modificaciones que hizo a los estatutos para quedarse más años al frente del PRI.

“Alejandro Moreno engaña para meter este artículo que le permite quedarse más tiempo en la dirigencia nacional”, dijo para añadir que el dirigente tiene que salir del partido.

El legislador hidalguense comentó que seguirá con las impugnaciones en contra de la ampliación del mandato de Alejandro Moreno y llamó a los priistas a apoyarlo.

