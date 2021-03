No, no es falso el desgaste laboral que millones de trabajadores alrededor del mundo han enfrentado a consecuencia del trabajo remoto, la incapacidad de desconexión y la eliminación de las líneas entre vida personal y laboral es completamente real y preocupante.

El nuevo reporte Microsoft Work Index confirma que desde marzo pasado a la fecha las juntas virtuales (solo dentro de la plataforma de Teams) se han disparado 148% y han aumentado su tiempo promedio de duración de 35 a más de 45 minutos, como resultado más de la mitad de los empleados reconocieron sentir un exceso de trabajo.

“El 54% de los trabajadores en el mundo reconocieron que siente un exceso de trabajo y el 39% se siente agotado. La intensidad digital de los días de los trabajadores ha aumentado sustancialmente, y el número medio de reuniones y charlas ha aumentado constantemente desde el año pasado”, cita el reporte.

En charla con Forbes México Emma Williams, vicepresidente corporativa de Microsoft Office Modern Workplace Transformation, dijo que la pandemia generó “un cambio permanente” en el trabajo alrededor del mundo y recomienda a todos los directores generales y personal de Recursos Humanos comenzar a enfocarse en la salud de los empleados o como consecuencia perderán talento.

“Hace unos meses el CEO de una de las empresas de logística más grandes del mundo me dijo: ‘Emma no estoy preocupado por mis operaciones, mi logística o mis ventas, sino por la salud de mis empleados, sin ellos la empresa no existe. Es así como creo que muchas empresas tienen que pensar, en especial en los siguientes meses”, comentó Williams.

De acuerdo con la ejecutiva, una de las muestras más claras es que a nivel global 41% de los empleados están pensando en renunciar en su trabajo, cifra que se dispara a 54% para los empleados de la generación Z.

“Los empleados se encuentran en un punto de inflexión. La forma en que las empresas abordan la siguiente fase del trabajo, adoptando la flexibilidad que la gente quiere retener y aprendiendo de los desafíos del año pasado, afectará quién se queda, quién se va y quién, en última instancia, busca unirse a su empresa” explica la ejecutiva de Microsoft.

La gráfica muestra el crecimiento en los últimos 12 meses de juntas, chats, documentos y cantidad de correos (en miles de millones)

El estudio demuestra que parte de la necesidad de cambio tienen que ver con el aumento sustancial de trabajo o el desgaste que los trabajadores viven al no poder dividir entre su vida personal y laboral, debido a que se encuentran la mayor parte del tiempo en sus hogares.

El reporte detectó que en los últimos 12 meses, además de un incremento en el número de juntas virtuales, Microsoft registró un aumento del 45% en el uso de chat laborales y 66% de incremento en la creación de documentos colaborativos.

Williams alerta que debido a que la pandemia demandó urgencia global por activar el trabajo remoto, incluso en empresas sin experiencia en este modelo, se generó una desorganización en la manera en la que muchas reuniones virtuales suceden y una presión para responder “casi de forma inmediata”.

“Los empleados reconocieron que 62% de las llamadas y reuniones de Teams no fueron programadas o se realizaron ad hoc. Y los trabajadores sienten la presión de mantenerse al día: a pesar de la sobrecarga de reuniones y chats, el 50 por ciento de las personas confiesan que tiene que responder a los chats en cinco minutos o menos”.

Pese a ello el reporte de Microsoft es claro: el trabajo remoto será una obligación para las empresas incluso después del fin de la pandemia.

“El trabajo híbrido es inevitable”, comentó Williams y agregó que el estudio de Microsoft detectó que 66% de los líderes de negocios están pensando en rediseñar los espacios de trabajo a un modelo híbrido y cerca del 73% de los trabajadores confirmaron que quieren opciones de empleo remoto para quedarse dentro de la organización en la que laboran.

Falta de ideas, el otro gran peligro

Aunque irónico, el reporte de Microsoft afirma que el trabajo remoto ha hecho que las relaciones entre colegas sean “mucho más humanas” en gran parte gracias a que los empleados han compartido con otros trabajadores: el reto de educar a los hijos en casa, perros ladrando en el fondo o interrupciones en juntas por situaciones personales.

“Poco menos de uno de cada cinco (18%) ha conocido virtualmente a las mascotas o familias de sus colegas, y uno de cada seis (17%) ha llorado con un compañero de trabajo”, explicó Williams.

Sin embargo, aunque los trabajadores son más empáticos con sus colegas, la capacidad de generación de ideas e innovación se ha visto reducida. La razón explica Microsoft es simple: los equipos laborales se reúnen de forma más recurrente, pero el contacto con empleado de otras áreas se ha visto reducido de forma considerable por la pandemia.

“Cuando pierdes conexiones, dejas de innovar. No hay nuevas ideas entrando y el pensamiento de grupo se convierte en una posibilidad seria “.explica Nancy Baym, investigador principal de Microsoft.

Es decir, todas esas “reuniones” informales que un trabajador tenía en el pasillo de la empresa, la cafetería o en conversaciones generales con empleados de otras áreas, pero que podrían aportar soluciones a retos o nuevas oportunidades de crecimiento, simplemente han dejado de suceder.

“No hay duda de que el desafío y la incertidumbre están por venir. Pero este momento también ofrece a los líderes una oportunidad poderosa para desbloquear nuevas formas de lograr todo, desde el bienestar y el equilibrio entre la vida laboral y personal hasta una cultura de empresa inclusiva y auténtica. Si adoptamos una flexibilidad extrema, seguimos lo que nos dicen los datos y escuchamos atentamente las necesidades de los empleados, juntos podemos crear un futuro laboral mejor para todos”, aseguró.

