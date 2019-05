Papeles de Apple se desplomaron tras medidas de EU contra Huawei

Reuters.- Las acciones cayeron en Estados Unidos, después de que las restricciones de la Casa Blanca contra la firma china Huawei Technologies lastraron al sector de tecnología, generando preocupaciones sobre una escalada de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Desde que la Casa Blanca sumó a Huawei a una lista negra la semana pasada, varias compañías han suspendido sus negocios con el mayor fabricante global de equipos de telecomunicaciones.

Google de Alphabet Inc tomó medidas para dejar de dar acceso a Huawei a sus aplicaciones y servicios exclusivos, reportó Reuters el domingo. El productor de partes para teléfonos móviles Lumentum Holdings Inc también anunció que detuvo los envíos a Huawei.

Otros fabricantes de procesadores, incluidos Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc y Broadcom Inc, no entregarán suministros a la compañía china hasta nuevo aviso, según un reporte de Bloomberg.

Las acciones del sector de tecnología del S&P 500 perdieron un 1,75%, la mayor baja porcentual diaria entre los 11 sectores del referencial. El Índice de Semiconductores de Filadelfia, que incluye a proveedores de Huawei como Qualcomm, Broadcom y Micron Technology Inc , se desplomó un 4% a su menor nivel en más de dos meses.

Los papeles de Apple Inc se hundieron un 3,1% y se convirtieron en el mayor lastre de Wall Street. Los títulos del fabricante del iPhone se vio presionado también por una advertencia de HSBC de que el aumento de los precios de los productos de la compañía tras el alza de aranceles podría tener «graves consecuencias» sobre la demanda.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 84.1 puntos, o un 0.33%, a 25,679.9 unidades; el índice S&P 500 cedió 19.3 puntos, o un 0.67%, a 2,840.23 unidades; y el Nasdaq Composite cayó 113.91 puntos, o un 1.46 por ciento, a 7,702.38 unidades.