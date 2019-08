Paraatletas mexicanos marcan en Lima 2019 nuevo récord de medallas

Con 108 preseas, México continúa en el tercer sitio del medallero general de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, luego de concluir la quinta jornada de la competición.

Al final de la jornada del miércoles, la delegación mexicana llegó a 37 medallas de oro, mismo número de plata y 34 de bronce.

En la primera posición se encuentra Brasil que sigue con buen paso para buscar su cuarto título continental al acumular 75 de oro, 63 de plata y 56 de bronce para un total de 194; en segundo lugar está Estados Unidos con 50 de oro, 44 de plata y 43 de bronce para llegar a 137.

Sin embargo, México puede conseguir escalar posiciones debido a que faltan tres jornadas de paranatación, en donde puede sumar preseas de oro, y desde luego en la especialidad de levantamiento de pesas (powerlifting).

Hace cuatro años en la cita regional de Toronto 2015, la justa canadiense, la delegación nacional en paraatletismo acumuló 10 oros, ocho platas y 14 bronces, para un total de 32 preseas.

En la última jornada Pedro Gandarilla Fernández se llevó el oro en los mil 500 metros T54, y Rebeca Valenzuela, que rompió el récord continental en la prueba de lanzamiento de jabalina F12, fue oro.

“La verdad me siento contento, la venía buscando desde los 800 metros, no se me dio desafortunadamente, pero en esta prueba se logró, nos estuvimos preparando para esto y siento una satisfacción inmensa”, señaló Gandarilla.

Mencionó que se despide de Lima 2019 con dos preseas, la plata en los 800 y el oro en los mil 500 metros, “resultado de muchos días de entrenamiento, mucho esfuerzo, cansancio, carga, estrés, pero gracias a Dios se dieron las cosas”.

Con información de Notimex.

Lee ahora: Guevara pedirá a AMLO más presupuesto tras resultados en Lima 2019