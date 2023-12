Partidos se quedan con 287 mdp de impuestos de sus trabajadores

Seis partidos políticos nacionales llevan más de un año quedándose con los impuestos de sus trabajadores, los cuales asciende a 287 millones 425 mil pesos, de los cuales Morena acapara el 54% del total.

Morena ha retenido de forma indebida 159 millones 976 mil pesos; el Partido del Trabajo (PT), 36 millones 772 mil pesos; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 13 millones 321 mil pesos; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 1 millón 8 mil pesos; Movimiento Ciudadano (MC), 729 mil pesos; el Partido Acción Nacional (PAN), 5 mil pesos, y diversos partidos locales, 5 millones 399 mil pesos.

Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) quiso sancionarlos con 317 millones 120 mil pesos, pero la mayoría de los consejeros decidieron darles otro año para que regularicen su situación. Desde 2020, la autoridad viene aplazando el castigo y dándoles nuevas oportunidad a pagar.

El consejero del INE Jaime Rivera comentó que estos recursos retenidos corresponden al Impuesto sobre la Renta (ISR) que el trabajador paga, pero los partidos políticos no han entregado al Sistema de Administración Tributaria (SAT), sino que se los ha quedado; además señaló que no se sabe si estos recursos ya fueron gastados o no.

No te pierdas: Elecciones de 2024 no frenarán inversiones en México por nearshoring: Scotiabank

“(Los partidos políticos) tienen la obligación, como cualquier empleador, de entregar ese dinero al SAT a más tardar el 17 del siguiente mes en que se haya hecha la retención y no lo han hecho. Algunos partidos llevan por lo menos desde 2016. Se ha hecho repetidamente esta retención de recursos indebidamente, porque son recursos que pertenecen al trabajador, el trabajador los paga y como cualquier empleador debe entregarlos al SAT”, dijo.

Agregó que esta retención de recursos por parte de los partidos políticos no sólo es una falta fiscal, sino electoral también porque “significa que se apropian indebidamente de recursos que no les pertenecen y se pueden beneficiar de ellos”.

“Además no sabemos qué usos les den, por eso se convierte en una falta que la autoridad electoral debe sancionar”, planteó Rivera.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias