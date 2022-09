Pemex cancela contrato millonario a Micoperi, proveedor que llegó en tiempos de Peña

Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló un contrato por mil 894 millones 850 mil pesos a Micoperi, una empresa italiana que obtuvo millonarios contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“El veredicto del concurso 823-2022-CATG-93903-2, para obtener el Soporte a la producción a instalaciones marinas de Pemex Exploración y Producción del Paquete A, quedó cancelado el 14 de marzo pasado”, según documentación en poder de Forbes México.

La justificación para cancelar el contrato a la empresa italiana fue un “replanteamiento de aspectos técnicos”. Sin embargo, fuentes cercanas a la licitación electrónica internacional afirmaron que fueron detectados sobrecostos por 30 millones de dólares en la oferta.

Micoperi había quedado inhabilitada durante un año, ya que no se presentó a la firma del contrato programada para el 11 de agosto de 2022. Presuntamente, la empresa no llegó a suscribir el contrato porque no contaba con los recursos financieros y los activos necesarios para cumplir con las respectivas obligaciones.

La historia de Micoperi como proveedora empezó y terminó en el gobierno de Enrique Peña Nieto Peña Nieto, cuando se le otorgaron siete contratos por 7 mil 585 millones de pesos.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, le entregó seis contratos a la compañía italiana.

No obstante, uno de los siete acuerdos celebrados con Pemex Exploración y Producción se extenderá hasta 2025, debido a una serie de convenios modificatorios.

La compañía donde Fabio Bartolotti se desempeña como vicepresidente no ha conseguido nuevos contratos en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de la plantilla de Micoperi se ha apuntado también a Antonio Juan Marcos Issa como uno de los posibles socios; él ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por crear offshores en paraísos fiscales que se han relacionado con otras exponentes del nicho.

La propia compañía ha tenido relación con Administradores Navieros del Golfo, que aparecieron en los Pandora y Panamá Papers y tienen una empresa declarada como fantasma por el SAT.

