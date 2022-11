Pemex en una posición difícil: mucha deuda, poca utilidad; expertos urgen reforma fiscal

Para especialistas uno de los grandes retos que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) es su abultada deuda, la cual, es de reconocerse, es un problema no sólo de esta administración, a su vez ha registrado muy pocas utilidades después de impuestos, por lo que urgen una reforma fiscal profunda.

Expertos expusieron durante el Encuentro Internacional de Energía México 2022, que la deuda incluso puede comprometer a las finanzas públicas en los próximos años, esto si es que el gobierno entra a respaldar a la empresa productiva del Estado para su pago.

Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO), indicó que a 2022, la deuda de Pemex como porcentaje del PIB es de alrededor de 7.3%.

“De ese tamaño es el reto de abordar la deuda y hay que decirlo muy puntualmente, no es una cosa de esta administración es algo que viene arrastrándose en muchas administraciones anteriores, (…) es un problema sistémico de los mexicanos que viene de muy atrás y quizá correctamente esta administración implementó una política muy ambiciosa de ayudar a Pemex con las amortizaciones”, dijo.

Agregó que el pasivo casi duplica el activo de Pemex, la deuda a largo plazo, corto plazo y el pasivo laboral suman 3.9 billones de pesos contra 2.3 billones de activo.

Nymia Almeida, senior vicepresident en el Grupo de Finanzas Corporativas de Moody’s, expuso que Pemex es la petrolera más endeuda del mundo, pues su deuda es 1.5 veces más grande que la de Saudi Aramco, pero esta última produce 5 veces más que la empresa mexicana.

“Corto plazo 2-3 años, estamos hablando de una dependencia muy grande del gobierno para pagar sus cuentas y eso no estamos hablando grandes inversiones tampoco, estamos hablando de estabilidad en producción. Mediano-largo plazo estamos hablando de una empresa que si no puede invertir no va a descubrir más petróleo va a producir menos, es una empresa que se achicaría paulatinamente”, apuntó Almeida.

Agregó que el peor escenario, sería un aumento de la deuda de México para ayudar a Pemex, lo cual puede ocasionar una degradación de las calificaciones del país, pero se descarta caer en default.

“Tal vez no ahora pero en 4 o 5 años pudiera hacer un peso más importante para la carga de deuda de México”, dijo Nymia Almeida.

Por su parte, Ana Ana Lilia Moreno, coordinadora de Regulación y Competencia de México Evalúa, refirió que la hacienda pública es muy pequeña, pues México recauda 22% del PIB frente a Brasil que recauda un 32%, Perú recauda un 27%, entonces dedicarle más recursos a Pemex quita la oportunidad a otros sectores.

“Tenemos una hacienda muy pequeña, entonces la presión que se genera en finanzas públicas es muy alta, México Evalúa cálculo con el proyecto del PEP 2023, por ejemplo, la inversión financiera que va 100% destinada a Pemex disminuye la capacidad de aumento en inversión en salud, educación, ciencia y tecnología más o menos en promedio del 43% para esos 3 sectores”, detalló.

Fluvio Ruíz Alarcón, exconsejero de Pemex, destacó el hecho de que la empresa productiva del Estado desde 1994 a la fecha, sólo ha registrado 5 años utilidades después de impuestos.

“El problema de la deuda de Pemex viene de muy lejos, yo lo sitúo en la crisis de 81-82 cuando de facto Pemex dejó de ser el organismo responsable de proveer de hidrocarburos y derivados al país para convertirse en la principal fuente de ingresos fiscales; (…) como país hemos pospuesto al menos 50 años una reforma fiscal profunda que de manera estructural quite la dependencia de los ingresos petroleros”, dijo.

