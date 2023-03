Permitir cabotaje en México no bajaría los precios de los boletos de avión: ALTA

Ante la intención del gobierno Andrés Manuel López Obrador de implementar en México el cabotaje, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) aseguró que esta medida no bajaría los precios de los boletos de avión, sin embargo, sí pondría en riesgo a la industria nacional.

De acuerdo con el CEO del organismo, José Ricardo Botelho, en México se observa una competencia efectiva y agresiva entre los operadores que resulta en más y mejores opciones para los usuarios.

“Habilitar el cabotaje permitiría a aerolíneas de otros países capturar cuota de mercado doméstico sin invertir en el país, en su conectividad y en generar empleos; al tiempo que restaría incentivos para invertir en aerolíneas nacionales, en desarrollar la conectividad nacional, incluso en rutas menos atractivas, afectando al final los precios de los vuelos y perjudicando el empleo y el crecimiento”, afirmó.

El directivo explicó con el cabotaje las aerolíneas extranjeras se enfocarían primordialmente en las rutas principales y rentables con precios marginales vagos, desplazando a operadores locales que generan inversión y empleos en el país, incluso en lugares remotos y destinos cuyas rutas no son tan rentables y esto, a la larga, reduce la conectividad.

La ALTA precisó que autorizar del cabotaje representa una medida que pone en riesgo la conectividad de los países y que solo se implementa en situaciones en que un país no tenga conectividad, exista una falla de mercado o no haya una industria aérea fuerte, pero México no está en ninguno de los tres casos.

José Ricardo Botelho destacó que existen 220 rutas operadas por 8 aerolíneas locales que sirven a sus 32 entidades federativas, además está extraordinariamente conectado que, tan solo en 2022, rompió récord en el movimiento de pasajeros con más de 107 millones, de los cuales más del 50% se movieron dentro de su territorio nacional.

“Implementar la octava libertad del aire (cabotaje) no es una medida relacionada con bajar los precios de los boletos de avión (concepto económico), sino que se trata de un aspecto técnico que impacta la conectividad aérea, la seguridad, entre otros”, añadió.

Según la ALTA, la gran mayoría de los países permiten, como máximo, la quinta libertad del aire y de manera recíproca, nunca unilateral, inclusive en los países que no tienen una conectividad y mercado fuerte como México; de hecho, en la actualidad, en todo el mundo solo 31 naciones tienen cabotaje y, la gran mayoría, de manera recíproca.

“Debemos empezar con conceptos relacionados con precios: los costos; 2023 trajo consigo importantes niveles de inflación global, devaluación de monedas en nuestra región, precios de combustible de los más altos de la historia. Además de esto, países como México mantienen altísimos impuestos y tasas que incrementan el precio de los tickets”, detalló.

El directivo agregó que el país ha sido capaz de crecer históricamente en el número de pasajeros y que están juntos, industria y gobierno, en la misión de seguir facilitando a más personas el acceso al medio de transporte más seguro y eficiente.

