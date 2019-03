Personas genio son discriminadas por falta de políticas públicas

Notimex.- Las personas superdotadas, que representan 3.0% de la población en el país, también enfrentan discriminación; además, son poco visibles y son necesarias políticas públicas que mejoren sus condiciones educativas y de acceso al conocimiento.

El director del departamento de psicología e investigación del Centro de Atención al Talento (Cedat), Andrew Almazán, consideró que ha habido cierto estancamiento en el reconocimiento a las personas superdotadas, aunque a finales de 2017 ya se había aprobado una reforma a la Ley Federal de Educación en la Cámara de Diputados.

La modificación buscaba conseguir que el criterio oficial para ser considerado como superdotado era tener un IQ de 130 puntos o más, criterio universal de la Organización Mundial de la Salud y el cual ya había sido publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el reconocimiento permitiría que un superdotado mexicano fuera equiparado de la misma manera con uno de otros países.

Sin embargo, dijo, la semana pasada hubo una señal por parte de los legisladores de retomar las modificaciones a la Ley Federal de Educación para reconocer a estas personas como minoría vulnerable que requiere centros educativos especiales y ratificar el 30 de mayo como el Día Nacional del Sobredotado, ello, con la finalidad de visibilizar a esta población.

Explicó que reconocer a este segmento, que representa 3.0% de la población en el país, permitiría el desarrollo de leyes contra la discriminación, lo que significaría que si a los niños superdotados se les niega el acceso a un museo o un libro de grados considerados como más avanzados, se pueda recurrir a la legislación contra la discriminación.

Además, con lo anterior, las escuelas tendrían que ser más cautelosas con la manera de generar diagnósticos o limitar el acceso al conocimiento, lo que fomentaría además referirlos a instituciones especializadas, “son la misma proporción de los niños que tienen discapacidad en México, solo que el mito es que como se considera que son más inteligentes tienen más ventaja, pero no, el sistema no está hecho para ellos”.

Explicó que esta población es discriminada por sus gustos así como limitaciones para aprender más de lo que su edad cronológica contempla, además de que muchos de ellos son considerados de bajo rendimiento, sin embargo, algunos ya no muestran interés en las clases debido a que quieren saber más de lo que da la educación tradicional en el país.

El problema es también el bullying que reciben en las escuelas ya que son más propensos, además de que 94% de ellos cuenta con malos diagnósticos como Asperberg, TDHA, autismo o como antisociales, lo que los obliga a renunciar a sus intereses para ser aceptados.

Almazán, estimó que debe haber un millón de personas superdotadas en el país, de los cuales 5.0 por ciento ya ha sido detectado, en ese sentido explicó que de acuerdo con un cálculo del Conacyt había indicado que la mitad de esta proporción quizá ya no está en el país, “calculamos que medio millón de superdotados en México ya se perdió”.

Con 24 años de edad, Andrew es licenciado en psicología, médico cirujano por la Universidad Panamericana, cuenta con cinco maestrías, una de ellas en la Universidad de Yale, otra en Harvard, una más en Connecticut con especialización en educación a sobredotados, y un doctorado en innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey.

“Considero concluida mi educación académica, terminé a una buena edad porque empecé temprano y puedo terminar temprano y empezar a aportar a esta población para que haya más casos que también puedan hacer lo mismo”.

Agregó que la organización que busca la retención del talento en el país ha realizado ya cuatro congresos internacionales de sobredotación y en el mundo México ya es reconocido como un país que cuenta con esos talentos y que además desarrolla estrategias para que no haya fuga de cerebros.

“Buscamos que si un superdotado se desarrolle aquí, desarrolle un amor por México para que su talento lo aplique al país, no significa que no vayan al extranjero a hacer estudios o proyectos pero que no vuelvan a otro país su lugar de residencia porque a México le hace falta ese tipo de talento”.

