Pese a pocos pasajeros, AMLO insiste en que el AIFA es el mejor aeropuerto de Latam

Aunque en los números, la afluencia de pasajeros aún es inferior si se compara con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es el mejor de América Latina.

Al referirse a la oposición que enfrenta el Tren Maya y la necesidad de que éste sea inaugurado en su totalidad en diciembre de 2023, el mandatario federal expuso que este rechazo ya se ha vivido con el AIFA que poco a poco avanza en su utilidad y servicios aéreos.

“Se terminó el 21 de marzo, pues ahí va poco a poco, a ver si consigues unas fotos del fin de semana de cómo está ahora en la central avionera.

“Es el mejor aeropuerto de América latina, nada más que pasó el tiempo, ya todo se va aclarando, eso sí, ya se quedan callados porque como no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir me equivoqué, ofrezco disculpas o no todo está mal, ya eso no, no”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

No obstante, la consultora británica Skytrax, en su más reciente recuento de los mejores aeropuertos del orbe, no incluye a ninguno de México dentro de su top 10 y 20.

El que aparece en primer lugar es el Aeropuerto Internacional de Hamad, ubicado en Doha, en Catar.

Lee: AIFA tiene 88% de satisfacción de los usuarios; Suburbano, listo hasta diciembre de 2023

Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris, y las extranjeras Arajet y Conviasa, así como diversas aerolínas de charters, son las empresas que actualmente tienen operaciones en el AIFA.

En un informe sobre el estado que guarda de una de las obras más importantes del sexenio, el general Isidoro Pastor Román, director del AIFA, detalló que del 22 de marzo al 1 de octubre, el complejo aeroportuario ha incrementado sus operaciones diarias de 14 a 66.

El AICM registra más de 900 operaciones a diario.

En este lapso, la afluencia de pasajeros ha pasado de 1,204 el 22 de marzo a 5,627 pasajeros atendidos diariamente. En general, en los ocho meses que tiene operando, 317,502 personas han sido transportadas.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado