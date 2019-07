Poder Judicial tiene independencia, pero no es una isla: López Obrador

Notimex.- El gobierno de México siempre pedirá al Poder Judicial que trabaje con apego a la ley y con respeto a los procedimientos para que haya justicia, porque “tiene independencia, pero no es una isla”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, indicó que al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “cuando hay casos que consideramos que no se apegan a las normas y que además significan a todas luces injusticias, se le informa de toda la actuación de los jueces. Aunque se molesten, vamos a seguirlo haciendo”.

Aclaró sin embargo que no ha ocurrido de esta manera en los casos de los amparos que interpusieron el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, pues “puede haber suspensiones provisionales, pero eso no significa que va a haber impunidad; son juicios, son procedimientos que hay que acatarlos”.

“Hay procedimientos legales que se tienen que respetar, ellos mismos tienen que trabajar con apego a la ley, a los procedimientos; sin embargo, tiene que haber justicia y eso es lo que se les está pidiendo en el caso del Poder Judicial de manera muy respetuosa”, expresó el Ejecutivo federal en Palacio Nacional.

También aseguró que “ya no se soporta el que haya injusticias; además, no vamos a tolerar ninguna injusticia, ningún acto ilegal; es más, no se acepta ni siquiera lo que se presume, es una inmoralidad. Esto que pasa a veces de que es legal, pero no es moral”, dijo.

En este sentido, López Obrador sostuvo que “va a estar muy difícil que por corrupción, por influyentismo, se deje de castigar a un delincuente; va a ser muy difícil para los jueces, para las autoridades. Ya hay un ambiente distinto”.

“Y no le hace que cuando soliciten un amparo en contra nuestra porque vamos a construir una carretera y lo otorguen, ni modo, así es, (pero) no por eso nos vamos a quedar callados”, sostuvo al exponer que la Fiscalía General de la República (FGR) ya hace lo propio en el caso de Pemex, en el que todavía no hay nada definitivo.

Sobre amparos de Santa Lucía

En la misma línea, AMLO confió en que el Poder Judicial de la Federación resolverá lo más pronto posible los amparos interpuestos en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y que “no haya tácticas dilatorias”, luego de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró viable esa terminal aérea.

“Yo espero que ya el Poder Judicial resuelva lo más pronto posible, que no haya tácticas dilatorias, que la justicia sea pronta y expedita, y que ya se resuelva este asunto, porque nos demora el tiempo de la construcción del aeropuerto y queremos ya iniciar, porque tenemos dos años y medio de plazo”, apuntó.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que luego de la manifestación de impacto ambiental emitida el jueves por la Semarnat en la que avala el aeropuerto en territorio mexiquense, “ya tenemos todo”, y sólo queda pendiente desahogar los amparos.

“Lo único que estamos esperando es que se terminen de desahogar los amparos, que afortunadamente se han acumulado y se les tiene que dar ya una respuesta legal”, expuso el presidente al considerar que desde su punto de vista, estos recursos legales son improcedentes, “pero eso lo tiene que resolver el juez, el Poder Judicial”.

El mandatario mexicano opinó que tal vez sus adversarios no quieren que se cumpla en tiempo y forma la construcción del aeropuerto, “pero vamos a cumplir y lo estamos haciendo respetando todo el procedimiento legal”.

