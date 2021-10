Acataré método que elija Morena para candidato presidencial en 2024: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que respetará y participará en el método que la dirigencia nacional de Morena elija para determinar a su abanderado presidencial rumbo a 2024.

El secretario de Relaciones Exteriores manifestó que será por Morena la única vía por la que buscará ser candidato presidencial.

“Yo voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario, y voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a estar. Faltan mucho, faltan dos años todavía”, indicó Ebrard en entrevista al programa radiofónico de Joaquín López-Dóriga.

Este mismo día, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otra de las cartas fuertes de Morena hacia 2024, respaldó también que el partido elija a su candidato por medio de una encuesta.

Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el método más adecuado para elegir a su sucesor es una encuesta abierta a la militancia y simpatizantes del partido.

Esta afirmación fue respaldada por la dirigencia nacional de Morena que recae en Mario Delgado, quien afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional trabajará para hacer que este proceso sea abierto y transparente.

El canciller manifestó que aunque tiene claro que participará en la contienda interna de Morena, por el momento él y sus colaboradores tienen claro que deben trabajar por cumplir sus objetivos en la administración obradorista.

“Le agradezco al presidente que me haya nombrado en esa lista que dio a conocer aquel día. Lo que hace el presidente es poner sobre la mesa, que por cierto no es usual, a quienes piensa él que hayan hecho un trabajo que pueda ser considerado en 2024. Ahora bien, no hay que distraerse”, afirmó Ebrard.

El senador Ricardo Monreal, quien también ha manifestado su interés por participar en la elección del candidato presidencial, ha criticado que sea por una encuesta como se elija al abanderado.

Explicó que este método no ofrece certeza sobre la validez de los resultados y sólo genera división entre los militantes del partido.

