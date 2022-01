AMLO invitó a Muñoz Ledo como embajador en Cuba

El morenista Porfirio Muñoz Ledo podría ser designado como nuevo embajador de México en Cuba en los siguientes días.

De acuerdo con el exdiputado, el ofrecimiento se lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en octubre de año pasado, por lo que sólo falta que tome la decisión final, pues él ya aceptó la encomienda.

“Fui invitado por el ciudadano presidente la última semana de octubre y acepté, que quede claro. Ya lo que ocurra después no depende de mí, hay que preguntarle al Ejecutivo, no a mí”, explicó Muñoz Ledo en entrevista radiofónica a El Heraldo de México.

El morenista indicó que a partir de la invitación a unirse al Servicio Exterior Mexicano, ha tenido reuniones con diversos titulares del gabinete federal, como Turismo, Economía y Cultura, para afinar detalles de la agenda bilateral que México sostiene con Cuba.

“He trabajado tres meses intensamente, tengo la información sobre Cuba hasta el nombre de los embajadores acreditados y me he entrevistado con miembros del gobierno”, detalló.

Además añadió: “Hemos estado trabajado intensamente con el gobierno de México. Me he preparado concienzudamente. No lo han confirmado, no lo sé por qué”.

Previamente, en otra entrevista, Muñoz Ledo abundó que la aceptación de la embajada en Cuba le ayudaría a mejorar su salud y en ese sentido confió en que pueda platicar con el primer mandatario los alcances de dicha responsabilidad.

“No soy un miembro de la oposición, soy actor de un movimiento que se supone está en el gobierno y tengo consignas que no digo desde fuera las digo desde adentro”, afirmó.

Desde 1902, México tiene relaciones diplomáticas con Cuba, tiempo en el que ha tenido 50 embajadores. Entre los últimos representantes del país en la isla están Miguel Díaz Reynoso, quien fue designado como diplomático en 2019, en sustitución de Enrique Martínez y Martínez, quien fungió como embajador hasta 2018, luego de dejar la Secretaría de Agricultura en el gobierno de Peña Nieto en 2016.

