Calderón y consejero del INE discuten en redes por negativa de registro a México Libre

El expresidente Felipe Calderón y Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), intercambiaron mensajes en la red social de Twitter sobre los argumentos que impidieron que México Libre obtuviera su registro como partido político.

“Señor expresidente, no me tergiverse. Dije que desde agosto de 2019 se detectó que clip no permitía identificar al donante y se les dijo”, escribió Murayama en un tuit, en respuesta al exmandatario, quien señaló “inconsistencias” en los argumentos de la autoridad electoral para negar el registro la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre.

Señor expresidente, no me tergiverse. Dije que desde agosto de 2019 se detectó que clip no permitía identificar al donante y se les dijo.



Y el 21 de agosto de 2020 el @INEMexico acordó multarlos por ello (INE/CG196/2020). Tan lo sabe que impugnaron.



Luego se negó el registro. https://t.co/hvgHic7KPe — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) September 9, 2020

Lee: No nos van a detener: Felipe Calderón, tras negativa de registro a México Libre

El pasado 4 de septiembre, con cuatro votos a favor y siete en contra, el Consejo General del INE negó a la agrupación liderada por Calderón y su esposa Margarita Zavala el registro como partido político, a pesar de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos le había dado previamente el visto bueno.

Sr, no lo "tergiverso". Ha insistido que se nos dijo que CLIP no era válido. Tweet 5/09: "Desde la revisión de agosto de 2019 el @INEMexico advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones por "clip". 6/09:"jamás se aceptaron como válidas las transferencias por clip". https://t.co/6BvPF8hfhc — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 9, 2020

No le reclamo pretender ser un "árbitro estricto" como Usted dice. Al contrario. Lo celebro. Pero un árbitro justo lo que hace es aplicar AL PIE DE LA LETRA el reglamento, no cambiarlo a su gusto e inventar reglas de última hora sin tener facultades. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 9, 2020

En respuesta a Murayama, Calderón aseguró que no lo tergiversa e insistió en que el INE no se le dijo a México Libre que las aportaciones a través de Clip, una plataforma de medios de pago, no era válido.

Además de que su tuit de esta tarde clarifica el proceso y que está “seguro que el Tribunal lo tomará en cuenta”. Esto debido a que la decisión puede ser apelada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual tendrá la última palabra para decidir si México Libre aparece o no en la boleta de las próximas elecciones en 2021.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

A su vez, el consejero electoral reiteró que el INE “sí multó a la organización el 21 de agosto por recabar dinero sin identificar del todo al aportante (…) De nuevo falsea. Si usted así debate, yo no. Punto final”.

El @INEMexico sí multó a la organización el 21 de agosto por recabar dinero sin identificar del todo al aportante.



Le mando el acuerdo que usted dice que no existió y que su organización impugnó.



De nuevo falsea. Si usted así debate, yo no. Punto final https://t.co/IX3Q58Mj9i https://t.co/xoRwGePYjI — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) September 9, 2020

Te puede interesar: ‘Es penoso el video de López Obrador donde pide manifestarme’, describe Felipe Calderón