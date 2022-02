Con España no hay ruptura, sino nueva relación para evitar abusos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este jueves que no planteó la ruptura de la relación diplomática con España sino el surgimiento de una nueva relación, que lleve su tiempo, a fin de serenar los ánimos entre ambas naciones tras décadas de abusos por parte de empresarios de ese país.

Un día después de plantear una pausa en las relaciones bilaterales, el mandatario federal aclaró que los lazos con el pueblo español y mexicanos son íntimos, no obstante, recalcó que durante el periodo neoliberal diversas empresas como Repsol e Iberdrola vieron al país como tierra de conquista.

“Nosotros somos respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos empresas españolas apoyadas por el poder político tanto de España como de México abusaron de nuestro país y nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista.

“Lo que dije ayer es que vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura, no, dije, vamos a serenar la relación que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente. Vamos a entrar a una etapa nueva, despacio y repito, no es ruptura. No es fobia o xenofobia es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que dichas acciones de los empresarios españoles en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han ofendido a México pues se utilizaron recursos públicos para beneficiarlos con subsidios a costa de los mexicanos.

“En cada sexenio había una empresa favorita de España. Nos han ofendido a los mexicanos porque no solo es el que trabajen los altos funcionarios sino lo que nos cuesta este tipo de relación. Estamos hablando de subsidios, dinero del presupuesto que es de todos los mexicanos”, consideró.

Ayer, el ministro español de Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que verificaría las declaraciones de López Obrador, y se preguntó “qué quería decir” al plantear “una pausa” en las relaciones entre ambos países.

“Voy a verificar el alcance de estas declaraciones que, entiendo, se han producido en un entorno informal y no responden a una posición oficial, o un comunicado oficial“, dijo Albares.

Para el canciller español las relaciones entre México y España es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. El Gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración, dijo.

