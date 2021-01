Gertz Manero llama ‘locos’ a la DEA por caso Cienfuegos

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias e incluso realizará un juicio internacional contra la Administración de Control Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) o los involucrados en el caso contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para conocer por qué retiraron los cargos en su contra.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Gertz Manero incluso calificó de “locos” a los estadounidenses involucrados en dicha investigación.

“Vamos a ver por qué lo perdonaron, ¿consideraciones internacionales? Esas consideraciones internacionales las pudieron tener siete años antes. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Por qué cuando ya lo tenías presentado ante el juez? ¿O qué? No encontraron elementos y vamos a ver cómo les echamos las bolita a éstos, y luego les aventamos a todos nuestros incondicionales para que los fastidien y que se lleven la friega, no, hombre, están locos, no nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir, vámonos a juicio en los niveles internacionales”, aseguró.

-¿Contra quién sería ese juicio?, cuestionó Gómez Leyva.

“(Contra) quienes hayan acusado, o los que hayan llevado ese juicio, quienes hayan obtenido esas pruebas, o quienes hayan llegado a la conclusión de que las conversaciones verdaderamente ridículas entre dos hampones que ya se murieron son suficientes para armar un caso como este”, expresó.

Gertz Manero abundó en que los argumentos que dieron las autoridades estadounidenses para retirar los cargos, dijeron que fue por consideraciones de política exterior, no son válidos, que en realidad fue porque no tenían pruebas contra el general Cienfuegos.

“No me vengan con ese cuento (las consideraciones de política exterior), lo que pasa es que no tenían elementos, la política exterior es una cosa y la justicia es otra, no vamos a entrar a ese tipo de consideraciones que son absolutamente irrelevantes.

“Cuando hay una acusación hay una acusación y eso está en manos del poder judicial y si ellos están alegando que es por consideración por qué no lo dijeron antes y no andan deteniendo gente a los que después perdonan, todo esto huele muy feo y hay una serie de contradicciones que son absolutamente inválidas”, expresó.

El Fiscal General reiteró que llevará todo a las últimas consecuencias porque el caso Cienfuegos fue un linchamiento.

“Yo ya le comuniqué al gobierno de los Estados Unidos y a la DEA que ahí está su expediente y que nosotros estamos declarando el no ejercicio, que ellos tienen todo el derecho de irlo a defender y que se publicó el no ejercicio para quien quiera ir a juicio, porque vamos a ir a juicio y no sólo lo vamos a llevar en México, este es un asunto de carácter internacional y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlo porque esto es un linchamiento”, concluyó.

