INE nombra a titulares de institutos de Morelos y Edomex tras decesos por Covid-19

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Laura Daniel Durán y Pedro Gregorio Alvarado como presidentes provisionales de los órganos electorales del Estado de México y de Morelos, luego de que quienes encabezaban estos fallecieron por Covid-19.

En diciembre, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio, murió a consecuencia de Covid-19 después de haber estado hospitalizado por 5 días.

Hace una semana, América Preciado Bahena, quien era presidenta provisional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), falleció tres días después de haber anunciado que dio positivo a coronavirus.

En sesión extraordinaria, el INE también aprobó la convocatoria para elegir a la consejera presidente del IEEM, la cual establece que sólo podrán participar mujeres, y en la de Morelos, abierta a hombres y mujeres.

La consejera Dania Ravel celebró que la convocatoria para el Estado de México sea sólo para mujeres, pues dijo que es necesaria la alternancia de género, ya que el instituto electoral del estado solo ha estado presidido por hombres.

Mientras, el consejero Ciro Murayama propuso que la convocatoria fuera para hombres y mujeres. Además, planteó que es necesario analizar los criterios que van a aplicar en las convocatorias para elegir a los presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), pues enfatizó que no se están usando las mismas razones.

“Hay cambio de criterio, pero no es un cambio criterio fruto de una directriz general que tengamos claro; es decir, estamos cambiando criterios sin haber trazado el mapa del camino que vamos a andar y a mí no me parece bien, pues parece un poco arbitrario cuándo sí y cuándo no. Incluso en el IEEM hay 5 consejeras y un consejero. Eso sí es alejarnos de la paridad. Deberíamos dejarlo abierto (para ambos géneros)”, enfatizó Ciro Murayama.

También planteó que se discuta cuándo aplicar la alternancia y cuándo no, “no lo hemos hecho ni definido”.

La mayoría de los consejeros y representantes de partidos ante el Consejero General del INE se sumaron a la petición de analizar los criterios que se aplicarán en las próximas convocatorias, ya que el próximo año serán elegidos 18 presidentes de los OPLE.

