‘La fama no te convierte en gobernador ni diputado, pero ayuda a los partidos’

La fama, la popularidad y la farándula no te llevan al poder en México, pero sí ayudan a los partidos de oposición, como el PAN, PRD y PRI, a no perder el registro y le den batalla en las urnas a los candidatos de Morena.

“El ser famoso no es garantía para ganar una elección a gobernador, pero me parece que sólo añades popularidad y no votos”, declaró Josué Jijón León, consultor de Integralia Consultores.

Los partidos de oposición buscan famosos como actores, actrices, futbolistas, modelos y cómicos para no entrar en el sótano de votos, atraer reflectores y no quedarse atrás en las propuestas frente a los candidatos de Morena, dice a Forbes México.

Según el analista político, Lupita Jones, ex Miss Universo, no tenía arraigo cuando compitió por el PRI, PAN y PRD para ser gobernadora de Baja California; en cambio, Roberto Palazuelos, quien ya levantó la mano para ser candidato de la alianza Sí México tiene arraigo en Quintana Roo.

Roberto Palazuelos trabaja, vive y tiene empresas en Cancún y Playa del Carmen: “Es un empresario hotelero que ha trabajado en la entidad, quiera uno o no y guste o no; y Lupita Jones era outsider de Baja California y no la identificaban al interior de Baja California”, comenta el exasesor de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Quintana Roo se convirtió para Roberto Palazuelos en tierra de prosperidad, pues ahí construyó su primer hotel, Diamante K, y de la mano de socios mexicanos y extranjeros, suma una decena de empresas; ahora levantó la mano para ser gobernador.

“Estamos apenas en el registro de aspirantes y ni siquiera es un candidato y no podemos medir cuál es el impacto de Roberto Palazuelos en Quintana Roo. Dicen que Roberto Palazuelos trae mucho arraigo, pero las encuestas no lo están reflejando”, afirma Jijón León.

“El ser famoso no se traduce en votos y en automático por ser famoso no vas a ganar la elección”, asegura el excoordinador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, quien también explica que las variables del arraigo pesan mucho y el papel de los partidos por conservar el poder es otro aliciente.

Famosos ganadores y perdedores

La cantante y actriz Rocío Banquells ganó la elección para ser diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el distrito 14 de la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. También Marco Antonio Flores, cantante de la Banda Jerez, logró ganarse la estima de los votantes para ser diputado de Morena.

En contaste, perdieron la elección Ernesto D’Alessio, cantante, actor y candidato a diputado local por el PES en Monterrey, así como Patricio “Pato” Zambrano, actor y aspirante a una diputación local por el PRI en el distrito 3 de Monterrey.

También cayeron en contienda el cantante y político del PES Vicente Fernández Jr., quien buscó ser diputado local de Tonalá, Jalisco, así como el actor y conductor Alfredo Adame, quien hizo todo para ser diputado federal por el distrito 14 de Tlalpan, en la Ciudad de México, pero no levantó su campaña.

El exvocalista de Los Ángeles Azules y político de Redes Sociales Progresistas (RSP), Héctor Hernández, falló en su candidatura para ser alcalde de Iztapalapa.

De Movimiento Ciudadano, la cantante Francisca Viveros, mejor conocida como Paquita La del Barrio, no llegó a ser diputada local por el distrito de Misantla, Veracruz. Tampoco ganaron Ana María Romo Fonseca, ex reina de belleza de Zacatecas en 1987, que buscó la gubernatura de su estado.

Por Morena perdieron la actriz de telenovelas Gabriela Goldsmith, candidata a una diputación federal del distrito 24 de Naucalpan, en el Edomex, y el comentarista deportivo Enrique Garay, quien contendió para la presidencia municipal de Huixquilucan, en el Estado de México.

Fue derrotado también el exintegrante del reality show La Academia Luis Armando Lozano, mejor conocido como “Paolo Botti”, para ser alcalde de Paso de Ovejas, Veracruz.

Solo ‘Cuau’ ganó la elección

El único famoso que ha llegado a una gubernatura ha sido Cuauhtémoc Blanco, quien es mandatario de Morelos. Otros futbolistas quisieron seguir su ejemplo para ser diputados locales o federales, alcaldes u otros puestos de elección popular, pero fracasaron y perdieron.

El exfutbolista del Guadalajara y de la Selección Mexicana Adolfo “Bofo” Bautista obtuvo apenas 5,283 votos para ser diputado del Partido Encuentro Solidario (PES) en Guadalajara, Jalisco.

En un caso similar, solo votaron 1,652 personas por el exdelantero de Rayados y Tigres y jugador mundialista de 1986, Javier “El Abuelo” Cruz, quien se lanzó como candidato del PES a diputado por el distrito 6 en Nuevo León.

El también exfutbolista Missael Espinoza, candidato a la alcaldía del PES por el municipio de Tepic, en Nayarit, recibió 2,723 votos y quedó muy abajo en la contienda.

La boxeadora Jackie Nava tuvo 29,798 votos en la elección para una diputación federal por la coalición PAN-PRI-PRD para representar a Tijuana.

El campeón de boxeo Juan Manuel Márquez sumó 14,369 en la pelea por ser diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El luchador Tinieblas tuvo 1,843 votos para ser alcalde por Redes Sociales Progresistas de Venustiano Carranza en la Ciudad de México y Blue Demon Jr. y Místico bajaron sus candidaturas a las alcaldías por Redes Sociales Progresistas en Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, respectivamente, pues no obtuvieron su registro.

El exciclista Raúl Alcalá, el primer mexicano en competir en el Tour de Francia, no logró su sueño de ser diputado federal por la coalición del PRI y PRD del distrito 6 en la capital de Nuevo León.

El actor y ex futbolista Arturo Carmona se inscribió como precandidato para la candidatura a diputado del PRI por el distrito 11 del estado de Nuevo León.

El comentarista Omar Zerón no logró tampoco ser diputado por el Partido Encuentro Solidario (PES) del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

