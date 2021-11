Martín del Campo descarta dejar el PAN si no es candidato a gobernador; busca alianza con MC

El PAN elegirá a su candidato a la gubernatura de Aguascalientes por encuesta y hasta el momento hay dos aspirantes; uno de ellos, el senador Antonio Martín del Campo, asegura que si pierde la candidatura, no buscará a otro partido para que lo lleve como contendiente.

“Si hay condiciones, que hasta ahorita yo las veo, de piso parejo para todos (en el PAN), no veo el porqué tratar de buscar en otro lado”, declaró el legislador al ser cuestionado sobre si buscará a Movimiento Ciudadano para que lo abandere en caso de no ser el aspirante del blanquiazul.

En entrevista con Forbes México, Martín del Campo comentó que ha tenido acercamientos con líderes de Movimiento Ciudadano (MC), como el diputado Jorge Álvarez Máynez y el senador Dante Delgado, para plantearles que vayan en alianza con el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura de Aguascalientes en 2022.

“Un servidor ha tenido acercamientos con ellos, porque están en el Senado y en la Cámara de Diputados, como Máynez, Dante y otros actores de MC, y con ellos me la llevo bien. El objetivo es poder llegar y transitar en una alianza que planteo; ellos me comentaron que no quieren una alianza; entonces, será decisión de su Consejo”, dijo.

Antonio Martín del Campo llegó al Senado en 2018 con el apoyo del PAN, PRD y MC, pues en es ocasión los tres partidos fueron en alianza.

Antes los rumores de que Movimiento Ciudadano le ofreció su candidatura en Aguascalientes, el senador contestó que respeta los tiempos del PAN para elegir a los candidatos y aseveró que si la encuesta no le favorece, respaldará a quien quede como candidato.

“Hay un acuerdo en Acción Nacional. Yo soy una persona que respeta los acuerdos. (…) La decisión que se tome en el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) con base al resultado de las encuestas se debe acatar como tal. Si en su tiempo y momento sale la convocatoria, me registro y si el resultado es favorable, ojalá me apoyen, y si no es favorable, me sumo a quien pueda ser candidato o candidata”, dijo.

En otras contiendas, panistas han dejado al partido al no ser elegidos como candidatos en medio de críticas de falta de “piso parejo” para todos los aspirantes; así sucedió con Xavier Nava, Víctor Fuentes, Jessica Cabal, Luis Antonio Magdaleno Gordillo y Eleazar Molina Pérez.

Todos ellos, al no lograr la candidatura que buscaban para las elecciones de este año, se fueron a Morena, quien sí los llevó como contendientes.

En junio de 2022 habrá elecciones para las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. También habrá elección de presidentes municipales en 39 ayuntamientos y 25 diputados locales.

