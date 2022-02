Ley de regulación de la mariguana, sin consenso: Monreal

Casi dos años después del inicio de la discusión en el Senado sobre la regulación de la marihuana, aún no hay consenso.

La Comisión de Justica de la Cámara alta circuló ayer un proyecto de dictamen de Ley Federal de Regulación para la Cannabis Psicoactiva; sin embargo, legisladores rechazaron esta propuesta.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de este recinto legislativo, Ricardo Monreal, señaló que no existe consenso sobre el tema.

“No se preocupen, no nos vamos a precipitar y el dictamen (que circuló) es un predictamen, todavía no está aprobado por las comisiones. (…) No está consensuado, no está en este momento dictaminado ni tampoco tiene el aval de los grupos parlamentarios”, dijo el también coordinador de la bancada de Morena.

Monreal dijo conocer la propuesta, pero dijo que “le falta”, pues consideró que no está completo el proyecto de dictamen y aseveró que no pasará si no está consensuado con los grupos parlamentarios.

“Tenemos que actuar de manera muy coordinada en el Senado de la República, porque debe de ser una ley muy consensuada. También en la Cámara de Diputados tienen un proyecto distinto y tenemos que tener la capacidad de coincidir o de al menos intentar ponernos de acuerdo con la colegisladora, para sacar un producto legislativo que pueda representar los intereses de la población y que resuelva un problema que es latente”, declaró.

Ayer, la presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Valdez, informó a los integrantes de dicho órgano legislativo que la Comisión de Justicia les hizo llegar el proyecto de dictamen sobre la regulación del cannabis.

Ese proyecto abre la puerta al uso del cannabis pero el autoconsumo y el consumo personal de quienes integren agrupaciones cannábicas, siempre y cuando la portación individual no supere los 200 gramos.

En el artículo 477 del Código Penal Federal plantea una pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días de multa cuando la cantidad portada por una persona sea superior a 200 gramos.

También menciona el artículo 195 bis que por la posesión de marihuana sin la licencia correspondiente, la pena de prisión será de 1 a 3 años de prisión.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube