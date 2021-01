López-Gatell, en confinamiento tras estar en contacto con AMLO

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se encuentra en confinamiento en casa por haber estado en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo anunció que dio positivo a Covid-19.

Así lo anunció el propio López-Gatell en la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud, donde apareció de manera virtual desde su confinamiento para dar las cifras de la campaña de vacunación contra dicho virus.

“Estoy en mi casa, en la Ciudad de México, tengo que guardar confinamiento porque soy contacto de un caso, en este caso del señor presidente López Obrador, que como ustedes conocen y lo anunció él mismo presentó síntomas de Covid”, dijo.

El funcionario agregó que todas las personas que estuvieron en contacto con López Obrador el viernes, sábado o domingo están en observación y que él por el momento no ha presentado ningún síntoma.

“Hay que esperar de 4 a 5 días antes de intentar hacerse la prueba diagnóstica de laboratorio, es el periodo óptimo para hacer la prueba, yo me encuentro asintomático, comiendo, oliendo bien, saboreando los alimentos, no tengo síntomas de Covid y esperemos que no lo tenga”, explicó.

