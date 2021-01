López Obrador y Biden hablarán por teléfono esta tarde

El presidente Andrés Manuel López Obrador hablará este viernes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, informó el canciller Marcelo Ebrard.

Este será el primer contacto entre los mandatarios de los países vecinos a 2 días de que Biden asumió su cargo en Washington DC.

Les comparto que los Presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden sostendrán hoy por la tarde conversación telefónica. La relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 22, 2021

Apenas ayer jueves, López Obrador descartó que tuviera que hablar algo con Biden, pues ya había conversado con él en diciembre pasado.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo mexicano dijo que los funcionarios de ambos países ya están trabajando conjuntamente en el marco de la relación bilateral.

Desde que Biden asumió definitivamente el poder el pasado miércoles, López Obrador ha expresado en varias ocasiones que coincide con los “planteamientos principales” del demócrata, especialmente en materia migratoria, y ha celebrado la suspensión de la construcción del muro fronterizo.

“Si hay necesidad de volver a hablar por teléfono, pues lo hacemos pero no es urgente. No hace falta. Le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, él lo sabe y nosotros también que no vamos a tener ningún problema con su gobierno, porque todo está muy claro, va a haber respeto mutuo a la soberanía”, declaró ayer López Obrador.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó después en su rueda de prensa diaria que Biden conversaría esta tarde con López Obrador, después de hablar con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que será el primer líder extranjero al que llama desde que llegó al poder.

“Su primera llamada con un líder extranjero será el viernes con el primer ministro Trudeau”, adelantó Psaki desde el miércoles en su primera rueda de prensa.

Se prevé que Biden y Trudeau conversarán sobre la relación bilateral y la decisión del primero de cancelar, mediante un decreto este miércoles, el proyecto del oleoducto Keystone XL, convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis climática.

Con información de Reuters y Efe.

