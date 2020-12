Morena extraña liderazgo de AMLO; falta conciliar: Citlalli Hernández

Morena adolece de la ausencia de un liderazgo como el que tenía el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que permitía contener las inconformidades de la militancia, advirtió Citlalli Hernández, secretaria general del partido.

Sin ese liderazgo, agregó, las inconformidades están exhibiendo las divisiones al interior y ahora el instituto político se encuentra en la búsqueda de un sucesor.

La también senadora con licencia reconoció que el poco tiempo que lleva la actual dirigencia liderada por ella y Mario Delgado no ha bastado para conciliar con la militancia, que tenía más de dos años distanciada de los liderazgos del partido y que ahora tendrán que buscar reposicionar entre los simpatizantes, lo cual será el principal reto de cara a la elección de 2021.

“Se contenía la reacción de quienes no eran beneficiados por la encuesta por la presencia y el liderazgo de AMLO, pero que ahora no hay quien contenga la reacción de quienes no ganaron la encuesta y necesitamos sin duda conciliar, conciliar y reconciliar, para que podamos estar fortalecidos hacia el próximo año y queremos escuchar a la militancia”, sostuvo Hernández.

Entrevistada en medio del proceso de definición de los aspirantes a las 15 gubernaturas que se elegirán en 2021, la secretaria general de Morena reconoce que con las preferencias a su favor en la mayoría del país y la ausencia de una propuesta clara desde la oposición, el verdadero desafío será llegar fortalecidos desde el interior del partido.

“El reto está al interior, Morena creció mucho. Para nadie es un secreto que hay diferencias, conflictos internos, pero si logramos consolidar, fortalecer la fuerza que tiene Morena en el ámbito territorial, de la vida interna, tener las y los mejores candidatos, que den garantías de acompañar lealmente al proyecto de transformación, no tengo la menor duda de que nos irá muy bien en el 2021”, indicó.

Para ello, la secretaria del partido alista una gira por todas las entidades para conocer las exigencias de la militancia de cada localidad y tratar de resolver los conflictos que se han acumulado y que han llevado al desgaste de la militancia.

Ante las protestas de diversos aspirantes y militantes por los resultados de las encuestas, la secretaria general del partido llamó a la prudencia y al respeto del proceso, mismo que aceptaron al registrarse.

El pasado jueves, Morena anunció que daría a conocer los resultados de la encuesta para elegir al aspirante en Guerrero, y tras una reunión con los contendientes, se dio a conocer que se realizarían 2 encuestas: una primera para depurar la lista de 18 registros, de la cual saldrían 3 mujeres y 3 hombres, entre quienes se definiría al ganador.

Este anuncio generó molestias entre los aspirantes. El viernes en la mañana, Félix Salgado Macedonio acusó públicamente que la encuesta ya había sido realizada, y que según él, había ganado; sin embargo, la dirigencia partidista había cambiado el método para imponer a un ganador.

“Yo iba por mi constancia sabiendo que había ganado la única encuesta que establece la convocatoria. No establece más encuestas. (…) La encuesta la gané de calle con 80 puntos sobre 40, del quinto lugar que pretenden hacer ganador”, lanzó en redes sociales.

“Yo le diría al compañero Félix y a todos los compañeros que se serenen, que nuestra lucha no es por un cargo, es por la transformación de este país y que no se nos va la vida en la disputa por una aspiración y que tengan confianza en el proceso interno de nuestro partido, que por cierto fue el proceso que lo hizo a él senador, fue resultado de una encuesta”, reviró Hernández.

Resaltó además que la dirigencia no interviene en el proceso de elaboración, análisis y presentación de resultados de las encuestas, a cargo de una comisión nacional propia para el tema en el partido, y que incluso, ellos desconocen el proceso de la encuesta.

Adelantó que al igual que en Guerrero, para Michoacán se tendrán que hacer dos encuestas para depurar la larga lista de aspirantes registrados, que para la entidad purépecha sumó 29 personas.

Esta semana concluirá la definición de las precandidaturas a la 15 gubernaturas para las cuales se tiene el compromiso de la dirigencia de designar al menos a 7 mujeres, de las cuales ya se han elegido a 6, la última de las cuales fue anunciada ayer lunes: Índira Vizcaíno para Colima.

“Estamos con la convicción de por lo menos tener 7 candidatas, afortunadamente no ha sido nada forzado, siempre ha habido mucha inclusión a la participación de las mujeres. En mi juicio estaría mucho mejor tener 8, pero vamos a ver cómo se van desarrollando los resultados”, sostuvo.

Convocatoria para la relección

Hernández adelantó además que este martes 22, el partido lanzará la convocatoria para la relección de diputadas y diputados que quieran buscar refrendar su puesto en el Congreso. Sin embargo, dicha decisión se apegará a los procesos estatutarios, primero por consenso, y si no, mediante encuesta.

“Vamos a emitir la convocatoria el martes y a raíz de eso estaremos viendo quiénes se inscriben. Nosotros estamos proyectando que todos lo que tienen el derecho a relegirse, que trabajaron, que ganan su encuesta estarán en condiciones de ser nuevamente nuestros candidatos, también sabemos que habrá diputados que quizás se enfrenten a mejores perfiles y que la encuesta nos arrojará los resultados”, lanzó.

Destacó que se promoverá en primera instancia alcanzar consensos entre los aspirantes luego de poner orden en los comités estatales.

“Si algunos distritos salen por consenso, será mucho mejor para el partido y para la vida interna”, comentó la secretaria de Morena.

