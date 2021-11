Santiago Nieto, íntegro y profesional, pero no permito extravagancias: AMLO

Aunque reconoció que Santiago Nieto Castillo es un hombre íntegro y un abogado profesional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede permitir que en su gobierno los funcionarios caigan en extravagancias y afecten la transformación.

En conferencia de prensa desde Colima, el mandatario federal insistió que todos los colaboradores de su gobierno tienen que aprender a vivir en la justa medianía debido a que la sociedad mexicana esta cansada de los lujos de la clase política.

“No podemos tolerar ningún acto de extravagancia, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana, es Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de lujos de extravagancias porque la gente esta harta”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal.

“No desacreditamos, porque además no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra Santiago, sino las circunstancias y no podemos nosotros tolerar nada”, sostuvo.

Santiago Nieto renunció a su encargo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido al escándalo en el que derivó su boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, realizada en Antigua, Guatemala y a la que acudieron empresarios y políticos mexicanos.

Al justificar el relevo en la UIF, donde el morenista Pablo Gómez ejercerá el cargo, el presidente de la República consideró que prescindir de Nieto Castillo fue una decisión necesaria debido a que su actuar pondría en la mira de los opositores a su gobierno.

“Nuestros adversarios no separan, no hacen diferencia, no es Santiago, somos nosotros, es el presidente, todo, porque están enojados porque se acabó la robadera y por eso cualquier cosa la magnifican y nosotros tenemos que actuar con rectitud”, dijo.

Ayer, ante la invitación que lanzó el senador Ricardo Monreal para que se integrara como asesor en la Cámara alta, Santiago Nieto Castillo declinó a participar en cualquier encomienda política para no contribuir a la polémica de su casamiento en “tiempos revueltos”.

