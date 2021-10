Paro de trabajadores en Dos Bocas, por disputa de contrato colectivo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el paro que trabajadores de la empresa ICA Flour realizan en la refinería de Dos Bocas, proyecto emblemático de la 4T, se debe a la disputa del contrato colectivo entre sindicatos de la empresa.

El mandatario federal indicó que tiene conocimiento que a los empleados de la refinería, que ascienden a 25 mil, se les paga un salario justo por su trabajo, además de que reciben todas las prestaciones de ley.

Es por ello, comentó, que este asunto se debe a una disputa entre los líderes sindicales a los que llamó a llegar a un acuerdo, “portarse bien”, y aminorar los ánimos entre los trabajadores a fin de que la solución sea pacífica.

“Se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes, nada más que no voy a mencionar aquí como se llaman los sindicatos porque no tiene caso, pero ellos ya saben o si no se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien, porque no es que se esté pagando mal a los trabajadores, tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos”, comentó el presidente de la República.

En una primera instancia, se informó que el paro de labores, que se realiza desde ayer, se debía a que alrededor de 5 mil trabajadores de ICA Flour pedían un mejor salario, el pago de horas extras, así como mayor seguridad, equipos de protección y prestaciones.

En febrero pasado, los trabajadores de la misma empresa realizaron un paro por la misma situación.

“El problema es que se pelean los sindicatos, los líderes para tener el control. Esto estaba antes muy generalizado”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal.

Esta mañana, medios locales anunciaron que autoridades federales entraron a la construcción de la refinería y en algunos casos habrían lanzado gases lacrimógenos contra los empleados en paro.

Al respecto, López Obrador hizo un llamado a los dirigentes sindicales a que ayuden a contener la situación y propicien una solución pacífica a la controversia.

